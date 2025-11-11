Ключевые моменты:

Павел Вугельман занимал пост вице-мэра с 2016 года.

Его уволили прямо на совещании, официальное распоряжение пока не опубликовано.

Это уже третье громкое увольнение в мэрии Одессы за последние недели.

Отставка вице-мэра Одессы: подробности

Заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана лишили должности. Об этом сообщают источники из мэрии, передает издание «Думская».

По информации журналистов, Вугельмана уволили прямо во время аппаратного совещания. На сайте мэрии официального распоряжения пока нет.

С 2016 года Павел Вугельман занимал должность вице-мэра и входил в исполнительный комитет Одесского горсовета.

Серия увольнений в одесской мэрии

Это не первое кадровое изменение за последнее время. 31 октября исполняющий обязанности мэра Игорь Коваль подписал распоряжение об увольнении Валерия Силина, который занимался вопросами работы исполнительных органов.

И.о. директора департамента финансов Одесского горсовета Андрей Зарицкий подал заявление об отставке во время аппаратного совещания с главой городской военной администрации Сергеем Лысаком.

Кроме того, недавно покинула свой пост директор департамента образования Елена Буйневич. Она заявила, что ушла по собственному желанию.

