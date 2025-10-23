Ключевые моменты

В Одесском цирке — премьера программы «Магия воздуха» с акробатами, летающими под куполом.

В филармонии — симфоническое шоу Metallica с оркестром, объединяющее рок и классику.

Parfeniuk презентует новый альбом на сцене Palladium — искренний, молодежный и романтичный.

В Ботаническом саду — октябрьский уикенд с музыкой, фотозонами, фудкортом и рыцарскими боями.

В More Music Club — взрыв свободы и эпатажа от «Хамерман уничтожает вирусы».

Куда пойти в Одессе 24–26 октября: концерты, драйв и новое шоу в цирке

Последние выходные октября в Одессе будут наполнены магией, музыкой и драйвом. Под куполом цирка оживут мечты — премьера программы «Магия воздуха» перенесет зрителей в мир полета и грации, где акробаты, словно птицы, будут парить под куполом, а смех и остроумие клоуна добавят легкости и радости. А в Ботаническом саду будет царить гармония природы и добра — октябрьский уикенд соберет тех, кто любит осенние краски, музыку, рыцарские турниры и стремится поддержать восстановление любимого места одесситов.

Вечер субботы наполнится музыкой — от симфонического звучания Metallica до искренних хитов нового поколения. В филармонии зрители ощутят силу рока и величие оркестра, когда легендарные мелодии зазвучат в живом исполнении, создавая неповторимую энергию единения. А на сцене Palladium Parfeniuk представит альбом, наполненный честностью, молодостью и романтикой, тогда как в More Music Club состоится взрыв эпатажа и свободы — выступление «Хамерман уничтожает вирусы», которое традиционно раздвигает границы представлений об искусстве.

Этот уикенд напомнит: жизнь — это действие, в котором всегда есть место чуду, музыке и смелости быть собой.

В эти дни нас ждут и многочисленные бесплатные события. Узнать о них можно здесь.

25 октября, 16:00. Премьера программы «Магия воздуха». Цирк

Купить билеты

Вас ждет новая цирковая программа, где воздушные гимнасты поднимутся прямо под купол и покажут, как невозможное становится реальностью. Полотна, кольца, полеты и трюки, от которых захватывает дух.

А смех и хорошее настроение гарантированы вместе с невероятным клоуном. Его шутки, импровизация и харизма сделают шоу еще ярче.

Это больше, чем выступление – это настоящая Магия, живущая в воздухе!

25 октября, 18:00. Metallica с симфоническим оркестром tribute show. Одесская филармония

Купить билеты

Этот концерт — уникальная возможность вживую погрузиться в мощную атмосферу культовой группы Metallica, соединенную с многогранным звучанием симфонического оркестра. Зрители смогут услышать лучшие хиты группы в новом масштабном аранжировании, почувствовать эйфорию единения с полным залом единомышленников, подпевать Nothing Else Matters и наполниться энергией и драйвом рока, одновременно став частью утонченного симфонического искусства. Магию симфонии представит специально подобранный оркестр, способный соответствовать высоким техническим стандартам музыки Metallica. В течение полутора часов вы забудете обо всем за пределами зала, отдаваясь энергии, объединяющей тысячи сердец, и станете свидетелями искренних эмоций, создающих палитру воспоминаний, к которым захочется возвращаться снова и снова.

25 октября, 19:00. «PARFENIUK». Palladium

Купить билеты

Презентация нового альбома. Главный хитмейкер и трендсеттер молодежной сцены. Мощная концертная программа из лучших треков, дуэтных хитов и сюрпризов для публики.

PARFENIUK – амбициозный и талантливый selfmade-артист, покоряющий топ-чарты радиостанций и стриминговых платформ. В медиапространстве артиста с уважением называют «батя романтики». Миллионные просмотры собрали хиты «Провела экскурсию», «Отрываясь», «Ладони», «Забей», «На крыше», «Температура», «Рядом», «Малая». Пока бенгеры продолжают активно пополнять плейлисты фанатов, Parfeniuk ведет активную гастрольную деятельность в Украине и за рубежом, покоряя своей искренностью тысячи сердец.

25–26 октября, 10:00–18:00. Октябрьский уикенд. Ботанический сад

Купить билеты

Гулять по ботаническому саду приятно в любое время года. В эти выходные это можно сделать еще и с пользой, ведь все собранные средства пойдут на восстановление сада, который уже не раз пострадал от российской агрессии. А еще гостей ждет вновь восстановленный лимонарий, яркие фотозоны, музыкальная сцена, фудкорт, рыцарский турнир и продажа растений.

25 октября, 19:00. Хамерман уничтожает вирусы. More Music Club

Купить билеты

Есть группы, есть легенды, а есть Хамерман Уничтожает Вирусы — те, кто переворачивает представления о выступлениях. Их появление на «Червоной руте» в 1999 году стало взрывом, а карьера — сплошной чередой эпатажных экспериментов. Музыка? Есть. Театр? Еще какой! Костюмы? Ни разу не повторялись. Юмор? Острее лезвия. Они превратили перформанс в оружие — против обыденности, банальности и ленивого мышления.

Читайте также: