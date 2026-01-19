Ключевые моменты:

В планах — запустить производство соли на территории НПП «Куяльницкий».

Проект предполагает создание рабочих мест и туристических объектов.

Рассматриваются возможности привлечения международных грантов, в том числе от SECO.

Производство соли на Куяльнике: какие планы у региона

На днях состоялась рабочая встреча, на которой обсудили важный для Одесчины проект — возобновление добычи соли на территории Национального природного парка «Куяльницкий».

Участниками встречи стали:

Александр Шестун — директор НПП «Куяльницкий»,

Наталья Матковская — координатор проекта «Чумацкий шлях»,

Сергей Кононенко — руководитель Агентства регионального развития Одесской области,

Директор ООО «Черноморский солезавод».

Обсудили, как привлечь международную техническую помощь и грантовое финансирование. Главный фокус — реализация проекта по выращиванию соли, который может иметь стратегическое значение для Украины.

Проект имеет стратегическое значение для Украины: он предусматривает обеспечение до 50% рынка пищевой соли, кроме того, создание туристических локаций, реализацию программы по рассолению вод Куяльницкого лимана, новые рабочие места и наполнение бюджета Одесской области.

Отдельное внимание участники встречи уделили возможностям сотрудничества с SECO — Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии. Эта организация активно поддерживает проекты устойчивого экономического развития, особенно в регионах, пострадавших от войны.

