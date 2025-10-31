Ключевые моменты

Тилигульский лиман, когда-то самый глубокий и чистый в Одесской области, стремительно мелеет и засаливается.

Из-за нехватки пресной воды из реки Тилигул водоем рискует превратиться в соленое озеро типа Куяльника.

Соленость лимана выросла втрое: большинство видов рыб и водорослей уже исчезли.

Массовые заморы рыбы и сокращение популяции птиц свидетельствуют об экологической катастрофе.

Канал, который должен был соединить лиман с морем и спасти его, недостроен и заилен.

Самый чистый лиман Одесщины: что происходит на Тилигуле

Тилигульский лиман — уникальное 80-километровое водохранилище на границе Одесской и Николаевской областей. От Черного моря его отделяет широкий пересып. Поэтому водный баланс полностью зависит от наполненности рек, впадающих в лиман, атмосферных осадков и подземных источников.

Еще в конце прошлого века максимальная глубина Тилигульского лимана достигала 21 метра. В результате глобального потепления и хищнического потребления природных ресурсов человеком он начал мелеть. По словам исследователей, уровень воды в лимане ежегодно падает на 70 сантиметров.

Река Тилигул — основное источник питания лимана пресной водой — мелеет, заиливается, зарастает камышом. В ее бассейне, как по основному руслу, так и по притокам, множество прудов и водохранилищ. Искусственные водоемы перехватили сток — и сегодня он минимален.

– Очень плохо стало уже 10 лет назад, – отмечает начальник научно-исследовательского отдела Регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Одесской области Игорь Гержик. – Но первопричины появились еще в 50-х годах прошлого века. Именно тогда начали осваивать реку, распахивать земли. А в 90-х Тилигул «добили» — когда выдавали земельные паи.

Считанные источники впадают в лиман.

– Дефицит пресного стока значительно увеличился в начале 2000-х годов. Он достиг примерно 30 миллионов кубометров в год. Но Тилигулу, по сравнению с другими, более мелкими лиманами закрытого типа, все же повезло, – считает Олег Деркач, директор Тилигульского ландшафтного парка Николаевской области с момента его создания по 2021 год. – Ведь за историческое время в нем накопилось более 600 миллионов кубов воды. Однако такой дефицит показывал, что, если ничего не делать, лиману хватит лет на двадцать. Он просто испарится. В самых глубоких местах сначала превратится в изолированный водоем, а потом — и вовсе исчезнет.

Флора и фауна Тилигульского лимана: можно ли поймать бычка и лечиться грязями

Поскольку лиман мелеет, соли, растворенные в его водах, накапливаются. В 80–90-х годах соленость Тилигула колебалась в пределах 8–10 промилле — то есть до 10 граммов соли на литр воды. Это позволяло обитать в нем как морским, так и пресноводным организмам.

– Это был один из самых продуктивных солоноватых водоемов с богатой фауной, – вспоминает Олег Деркач. – Здесь жили разные виды бычков, судак, тарань, глосса, кефаль. Долгое время лиман оставался таким. Но уже в первом десятилетии нынешнего века соленость выросла до 17–20 промилле. Сегодня — достигла 30 промилле. А в верховьях лимана, в Каирском заливе, доходит до 40.

В результате, по словам эколога, прежнее видовое разнообразие практически утрачено. Первыми из-за роста солености исчезли бычки-кнуты. За ними — бычки-кругляки. Выживает бычок-зеленчак, устойчивый к высокой солености.

Прозрачность воды в лимане резко снизилась: если раньше она достигала семи метров, то сейчас — около двух.

Раньше здесь обитали кустистые пресноводные водоросли. А сегодня Тилигул в основном покрыт нитчаткой — как будто тонкими длинными нитями зеленого цвета.

Неизвестно, в каком состоянии находятся и тилигульские сероводородные грязи — не такие «раскрученные», как куяльницкие, но тоже считаются целебными. Они были разведаны еще в 70-х годах прошлого века. По некоторым оценкам, их запасы достигали 14 млн тонн. В тот же период были подтверждены и лечебные свойства тилигульских грязей. Сегодня, чтобы использовать их в грязелечении, придется вновь подтвердить бальнеологическую ценность. Учитывая, что в Тилигул годами сбрасывают сточные воды, а фермеры используют удобрения на полях, расположенных ближе 50 метров к урезу воды, процесс грязеобразования, скорее всего, изменился.

На Тилигуле исчезают птицы

Очень хороший индикатор состояния окружающей среды — птицы. Ведь в первую очередь из-за экологических нарушений исчезает их кормовая база. Судя по данным орнитологических наблюдений, ситуация на Тилигульском лимане менялась катастрофически — терялось видовое разнообразие пернатых, сокращалось их количество. Если раньше скопления птиц во время миграций достигали сотен тысяч особей, то уже к началу 2000-х насчитывалось не более 30 тысяч. А разнообразие видов уменьшилось примерно в пять раз.

– У нас были колонии шилоклювки по несколько сотен пар, – вспоминает Игорь Гержик. – Сейчас считаем единицы. В колонии речной крачки рябоклювого было до 15 тысяч пар. Сейчас едва насчитывается пять тысяч.

– Практически исчез дерихвост луговой, который постоянно гнездился на пересыпи, многие виды куликов. Если раньше их было сотни особей, то сейчас, если находим десятки — уже успех, – добавляет Олег Деркач. – Фоновым видом остается озерная чайка.

Спасительный канал: возможно ли восстановление Тилигульского лимана

Идея соединить лиман с морем появилась еще в середине прошлого века. Тем более, в пересыпи Тилигула во время паводков всегда образовывалась так называемая «прорва». Хотя тогда лиман был полноводным, профессор Одесского национального университета имени Мечникова Федор Замбриборщ предложил прорыть там канал. Он должен был способствовать зарыблению лимана.

Канал был прорыт, но его устье постоянно заиливалось — приходилось расчищать. Со временем канал забросили, и он окончательно заилился. Когда лиман стал мелеть, о нем вспомнили вновь.

В 2016 году Одесский и Николаевский облсоветы выделили десятки миллионов гривен на восстановление канала. Его глубина должна была достигать двух метров. Проект предусматривал реконструкцию, строительство шлюза для контроля уровня воды в лимане, мостовой переход, укрепление откосов. Предполагалось, что затворы будут открываться не только для наполнения Тилигула морской водой, но и в обратном режиме — для водообмена и рассоления. Действительно, восстановление канала улучшило ситуацию — уровень воды поднялся. В нижнюю, более соленую часть лимана начали заходить морские обитатели. Тилигул стал более продуктивным.

К сожалению, положительный эффект оказался кратковременным, отмечает Олег Деркач. До двух метров канал так и не углубили. Строительные работы не завершили. Гидротехническое сооружение быстро заилилось — пропускная способность снизилась. Расчищать его не спешили — средств не хватало. Кроме того, при освоении средств выявились злоупотребления. В итоге стройку тянули до 2022 года. А лиман снова начал мелеть и засаливаться.

Заморы рыбы на Тилигульском лимане и замороженный пеленгас

– Когда я руководил Тилигульским парком, рыбацкие бригады старались не заявлять о вылове ценных видов рыб. В основном фигурировала атерина — мелкая, фактически мусорная рыбка, – вспоминает Олег Деркач. – Но по негласным данным, ежегодно вылавливалось около 100 тонн кефали. Весной она заходила в лиман, набирала вес, а осенью её ловили перед выходом в море. Статистику не показывали до 2020 года. Зимой того года Тилигул сильно промерз — много рыбы вмерзло в лед. Рыбаки выпиливали пеленгаса изо льда, а специалисты институтов подсчитывали приблизительный объем выловленного. По оценкам, за ту зиму в Тилигуле изъяли от 30 до 90 тонн пеленгаса. Но стая, формировавшаяся годами, была утрачена, и пеленгас так и не восстановился.

Летом этого года на Тилигульском лимане Госэкоинспекция Юго-Западного округа зафиксировала массовую гибель рыбы и креветок. Берег был покрыт мертвой кефалью, бычками, атериной. Среди причин — снижение уровня воды из-за слабого притока из реки Тилигул и Черного моря.

Полевые исследования Тилигула в этом году ежемесячно проводят специалисты Института биологии южных морей НАН Украины. Цель проекта — разработка оптимальных путей достижения хорошего экологического состояния лимана, изолированного от моря. Надеемся, результаты исследований не останутся только в научных отчетах.

