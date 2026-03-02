Ключевые моменты:

Инспекция проекта «Движение без барьеров» в Одессе.

Маршрут объединяет жилые кварталы с социальными и медицинскими объектами района.

Работы: обновление тротуаров, снижение бордюров до норм, модернизация трамвайных путей и проезжей части для безбарьерного доступа.

Инклюзивный маршрут европейского уровня

Александр Филатов, первый заместитель Одесского городского головы проверил, как проходят работы на финальном этапе первой очереди ключевого проекта «Движение без барьеров».

Инклюзивный пешеходный путь будет от пересечения проспекта Князя Владимира Великого с улицей Кишиневской в ​​Одесскую областную клиническую больницу, охватывая также подход к ЦНАПу на улице Давида Ойстраха. В общем, проект начат по инициативе Елены Зеленской.

Следует отметить, что этот маршрут имеет стратегическое значение, поскольку объединяет жилые кварталы с основными социальными и медицинскими объектами района. Сейчас здесь кипит работа: восстанавливают тротуарное покрытие, снижают бордюры до стандартных показателей, модернизируют трамвайные пути и проезжую часть для комфортного перехода.

Во время инспекции участники отметили неукоснительное исполнение строителями государственных строительных норм (ДБН) и требований концепции безбарьерного пространства для маломобильных групп населения.

Напомним, Одесса адаптируется к вызовам зимы и энергетическим ограничениям: в городе активизировали работу «социального такси», которое помогает людям с инвалидностью добраться до больниц, госучреждений, банков.