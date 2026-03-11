Ключевые моменты:

Море принесло живой «ковер»

По информации эколога Ивана Русева, после шторма волны выбросили сотни тысяч мелких моллюсков на берега Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Он добавил, что огромное количество крошечных моллюсков – битиумов сетчатых (Bittium reticulatum) покрыло берега лиманов.

Эколог подчеркнул, что этот вид очень распространен вдоль одесских морских берегов и соленых Тузловских лиманов. Кстати, на одном метре береговой линии зафиксировали более тысячи особей.

Правда, самая высокая концентрация битиумов в воде – на глубинах до 5 метров. Они обитают в зарослях зостеры и водорослей (в том числе цистозиры), на песчаном или заиленном дне с органическими остатками, которыми питаются.

Эксперт отметил, что моллюск вынослив к загрязнению, поэтому часто встречается в заливах и лиманах, где другие виды гибнут. В общем, битиум сетчатый служит кормом для рыб Тузловских лиманов, в частности бычков.

Напомним, на территории Национального природного парка уже обнаружили более 20 голубых крабов. Этот вид происходит из атлантического побережья Америки и, вероятно, попал в Черное море через судоходство или миграцию. Ученые опасаются, что краб может вытеснять местные виды и нарушать экосистему.