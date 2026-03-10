Ключевые моменты:

Продается заброшенная база отдыха «Наука» в селе Сычавка с прямым выходом на пляж Черного моря.

Стартовая цена: 204,4 тыс. грн. (Prozorro Sale).

Площадь и инфраструктура.

База не работает более 3 лет, нуждается в инвестициях, земля не продается.

Базу уже продавали на аукционе, цена выросла до 22 млн. грн.

Продают «Науку»

Фонд государственного имущества Украины вывел на аукцион запущенную базу отдыха «Наука» в курортном селе Сычавка в Одесской области.

По информации с платформы Prozorro Sale, первоначальная стоимость базы отдыха на берегу Черного моря всего 204,4 тыс. грн.

Добавим, что расположение объекта очень выгодно: на 53 км трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск, между городом Южное и популярным курортом Коблево. У базы есть прямой доступ к пляжу Черного моря.

Стоит отметить, что площадь построек достигает почти 790 кв. м. Покупателю предлагают 22 деревянных домика для отдыхающих и персонала, административное сооружение с конференц-залом, три склада, душевые и туалеты, собственная трансформаторная подстанция, огражденная автостоянка и система водоснабжения с цистернами и резервуарами. Кроме того, дополнительно передаются старые кровати, столы, стулья, кондиционеры и холодильники.

Документы указывают, что база не работает по назначению более трех лет и требует значительных инвестиций. Правда, земельный участок не выделен отдельно и не продается. Соответственно, покупатель сам решит вопрос аренды или выкупа после приобретения зданий. Кстати, территория относится к охранной зоне археологического памятника «Сычавка» (курганный могильник), но новый владелец может перепрофилировать объект по своему выбору.

Объект числится на балансе физико-технологического института металлов и сплавов НАН Украины. Аукцион пройдет 31 марта 2026 года.

Напомним, что в декабре 2025 года Фонд госимущества уже проводил приватизацию «Науки». Тогда участие в аукционе приняли 74 участника. Благодаря аукционному ажиотажу цена взлетела более чем в 100 раз: с 204,4 тыс. грн до 22 млн грн. Однако, наверное, базу отдыха тогда так и никто не приобрел, если ее выставили на продажу повторно.

