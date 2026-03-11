Ключевые моменты:

Социальный автобус С1 соединяет жилмассив Котовского с центром Одессы и фактически стал главным бесплатным транспортом для многих жителей района;

Несмотря на интервалы примерно 20–25 минут, автобусы часто переполнены — пассажиры вынуждены буквально «штурмовать» салон на остановках;

Задержки возникают из-за перегруженности транспорта, пробок на улицах Преображенской и Пантелеймоновской и сложностей с закрытием дверей, когда пассажиры стоят в проходах;

В салонах автобусов одесситы активно обсуждают городские новости и цены на рынках, но чаще всего звучит один вопрос: когда на улицы города вернутся трамваи.

Эти наблюдения появились после нескольких поездок журналистки «Одесской жизни» социальным автобусом между центром Одессы и жилмассивом Котовского. Во время рейсов она пообщалась с пассажирами, которые ежедневно пользуются этим маршрутом, и услышала от них одинаковые жалобы — на переполненные салоны, длинные интервалы, несоответствие расписанию и пробки в центре города.

Также мы использовали открытые сообщения Одесского городского совета и городских транспортных служб о запуске социальных автобусных маршрутов. Именно они сейчас перевозят значительную часть пассажиров между жилмассивом Котовского и центром Одессы.

Автобус, в который приходится пробиваться

Поездка социальным автобусом между жилмассивом Котовского и центром Одессы часто начинается одинаково: на остановке собирается толпа, а когда автобус подъезжает, пассажиры стараются быстрее попасть в салон, пока там ещё есть место.

После посещения рынка «Северный» я решила доехать домой именно таким автобусом. Ехать нужно было всего четыре остановки. Но салон оказался настолько переполненным, что пришлось буквально пробиваться к дверям. Уже на улице стало понятно: пакеты с покупками не выдержали давки. Фарш, хурма, сметана и мандарины превратились в одну смесь.

Подобные сцены на этом маршруте — обычное дело. Автобус, который соединяет северные районы Одессы с центром города, для многих стал главным транспортом.

Маршрут через полгорода

Автобус проходит почти через половину Одессы. Он начинает путь в жилмассиве Котовского — одном из крупнейших спальных районов города — и проезжает его от начала до конца. Далее маршрут проходит через Лузановку, Пересыпь и центральную часть Одессы.

Для жителей этих районов он фактически стал главным способом добраться в центр. Других удобных вариантов общественного транспорта на этом направлении сейчас почти нет.

В результате один маршрут выполняет сразу несколько ролей. Им едут с Котовского в центр на работу или учёбу. Им передвигаются между районами — например, между Лузановкой и Пересыпью. А некоторые пользуются автобусом даже для коротких поездок внутри самого района.

Именно поэтому пассажиров здесь всегда много.

Почему автобусы переполнены

Даже когда автобус приходит почти по расписанию, уже через несколько остановок салон заполняется до предела. Люди заходят до тех пор, пока двери могут закрыться.

Иногда именно это становится проблемой. Современные автобусы оборудованы системой безопасности, которая не позволяет закрывать двери, если кто-то стоит в проходе. В переполненном салоне это происходит постоянно, поэтому на каждой остановке возникают задержки.

В давке случаются и опасные ситуации. Однажды во время посадки пассажиры случайно вытолкнули пожилую женщину из автобуса. Людям пришлось помогать ей подняться и вернуться в салон.

К новым автобусам ещё привыкают

Есть и другая особенность новых автобусов — двери здесь открываются только после нажатия кнопки. Внутри её нажимают для выхода, снаружи — для входа.

Сначала пассажиры часто терялись и ждали, пока водитель откроет двери. Теперь те, кто уже разобрался, объясняют это новичкам.

Почему все едут в центр

Ещё одна причина большого пассажиропотока — работа и учёба.

Большинство офисов, государственных учреждений, колледжей и университетов находятся именно в центре Одессы. Поэтому жители спальных районов каждый день едут сюда на работу или учёбу.

Это означает, что автобус перевозит не только тех, кто едет по делам или за покупками. Для многих пассажиров это ежедневная дорога на работу и обратно.

Разговоры в салоне

Общественный транспорт в Одессе всегда был местом для разговоров. В салоне обсуждают цены на Привозе, городские новости и политику.

Но почти в каждой поездке звучит ещё одна тема — трамваи.

«Я мечтаю выйти из дома и увидеть, как к остановке подъезжает мой любимый 12-й трамвай», — сказала одна из пассажирок. Для неё это будет означать, что мирная жизнь вернулась.

Пробки в центре

Даже если автобус вовремя выезжает с конечной остановки, дорога через центр часто затягивается.

На улице Преображенской плотное движение транспорта, а на Пантелеймоновской, возле Привоза, автобусы вынуждены пробираться между припаркованными автомобилями. Из-за этого один рейс может задержаться на 15–20 минут.

Когда автобус ведёт один водитель

Во время одной из поездок я трижды пользовалась этим маршрутом — от Старосенной площади до улицы Бувалкина, а затем до Марсельской. Все три рейса выполнял один и тот же автобус и тот же водитель.

Это вызывает вопрос: достаточно ли времени для отдыха у водителей, если они работают на длинном маршруте с большим пассажиропотоком.

Район, где живут сотни тысяч людей

Жилмассив Котовского — один из крупнейших районов Одессы. До полномасштабной войны здесь проживало около 300 тысяч человек.

После 2022 года часть жителей выехала, но район одновременно начал принимать переселенцев. По словам риелторов, спрос на аренду квартир здесь вырос — в том числе потому, что во многих домах старой застройки есть газ. Во время блэкаутов это стало важным преимуществом.

В таких условиях один автобусный маршрут вынужден перевозить огромное количество людей. И даже интервал в 20–25 минут не всегда позволяет вывезти всех пассажиров.

Напомним, что бесплатные социальные автобусные маршруты в Одессе появились после того, как в декабре 2025 года в городе прекратил работу электротранспорт. После российских ударов по объектам энергетики в городе образовался серьёзный дефицит электроэнергии. Поэтому трамваи и троллейбусы уже четвёртый месяц остаются в депо.

По сообщениям коммунальных служб, они смогут вернуться на маршруты не раньше апреля 2026 года. И только в том случае, если Россия не возобновит разрушительные атаки на энергетическую инфраструктуру.

Читайте также: Месяц или несколько? Почему сроки запуска электротранспорта в Одессе вызывают сомнения