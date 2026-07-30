Ключевые моменты:

Одесские депутаты посетили городской зоопарк, чтобы обсудить условия содержания животных и претензии активистов.

Во время визита между участниками возник конфликт.

По словам депутата Анастасии Большедворовой, пострадал ее помощник.

Что случилось во время визита депутатов в Одесский зоопарк

Как пишет «Думская», инициатором визита стал депутат Одесского областного совета Андрей Бабенко. Вместе с ним в зоопарк пришли журналисты, блогеры и общественные активисты.

По словам депутата, целью визита было ознакомиться с условиями содержания животных и получить ответы на вопросы, в частности о состоянии животного (какого именно, депутат не назвал, поскольку не запомнил), которого он ранее заявлял о желании взять под опеку.

«Четких ответов на вопросы мы так и не получили. Вопросов после сегодняшнего визита стало еще больше. Поэтому мы на этом не останавливаемся», – заявил Андрей Бабенко.

Поддержать коллектив зоопарка пришли депутаты Одесского городского совета Олег Звягин, Анастасия Большедворова и Алексей Асауленко. Однако вместо конструктивного разговора между участниками вспыхнул конфликт, переросший в драку.

По словам Анастасии Большедворовой, во время инцидента пострадал ее помощник Владимир Доценко.

«Доказывать свою позицию матом, грубостью и дракой? Активисты, выступающие против Одесского зоопарка, нанесли телесные повреждения моему помощнику. Мы обратились в полицию, прошли медицинское обследование и начинаем действовать в рамках законодательства. Считаю, что должна подключиться и прокуратура», – прокомментировала депутатка на своей странице в «Фейсбуке».

Также депутат прокомментировала участие в визите депутата облсовета Андрея Бабенко: «Очень забавно в игру включился депутат областного совета, которого, согласно сообщениям СМИ, НАБУ обвиняет в незаконном обогащении. Теперь у нас появился еще один «зоозащитник»?…»

По данным «Думской», после медицинского обследования Владимира Доценко отпустили домой. Издание сообщает, что мужчина получил ушибы и синяки.

Еще один участник встречи, депутат горсовета Алексей Асауленко, считает, что внимание областных депутатов к проблемам учреждения может помочь в решении вопроса с финансированием.

«Мы все прекрасно понимаем, что во время войны получить финансирование на зоопарк практически невозможно, и вместе это сделать реальнее. Поэтому очень здорово, что на проблемы коммунального учреждения обратил внимание депутат облсовета. Проблемы зоопарка – общие как для города, так и для области. Не секрет, что сюда приезжают дети из всех районов», – отметил Асауленко.

Спор вокруг Одесского зоопарка продолжается

Напомним, конфликт вокруг Одесского зоопарка продолжается уже около полугода. Представители группы, называющей себя зоозащитниками, регулярно проводят акции на территории учреждения и выступают за его закрытие, перенос или передачу животных другим зоопаркам.

Кроме того, конфликт, по словам руководства, негативно сказался на работе коллектива: некоторые сотрудники ушли, некоторые слегли в больницы, а многолетний директор Игорь Беляков даже был уволен. Однако после неслыханной поддержки со стороны общественности вернулся на работу, но уже не в качестве директора заведения.

Более того, администрация зоопарка подсчитала, что в результате всех этих акций протеста учреждение недополучило около 600 тыс. грн дохода.