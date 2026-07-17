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Полицейские задержали 29-летнего мужчину, который в течение нескольких месяцев втирался в доверие к местной семье.

Жертвами насилия стали двое мальчиков 10 и 11 лет. Мужчина увозил детей на автомобиле под предлогом прогулки и поездки на водоем.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Правоохранители настаивают на его содержании под стражей без права внесения залога.

Использовал доверие семьи: как действовал злоумышленник

По данным Главного управления Национальной полиции в Одесской области, подозреваемый на протяжении нескольких месяцев регулярно приезжал в гости к своей знакомой, помогая ей по хозяйству в частном доме.

Первый инцидент произошел, когда мужчина предложил прокатить на своей машине 10-летнего сына хозяйки. Выехав на окраину населенного пункта в безлюдное место, злоумышленник совершил в отношении ребенка сексуальное насилие.

Спустя некоторое время мужчина снова приехал в этот дом. В этот раз он предложил повезти искупаться сына знакомой вместе с его 11-летним другом. Дорогой к водоему в салоне автомобиля подозреваемый совершил действия сексуального характера уже в отношении старшего мальчика.

Следователи полиции оперативно начали уголовное производство и задержали фигуранта в процессуальном порядке.

На основании собранных доказательств, показаний и результатов первоначальных следственных действий мужчине сообщили о подозрении по двум частям статьи Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, в том числе повторно). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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