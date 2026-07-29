Ключевые моменты:

На Днестре зафиксирован самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений.

Длительный дефицит осадков и высокая температура воздуха.

В Черновицкой области целый город может остаться без воды.

Одесситов призывают минимизировать нецелевой расход питьевой воды.

Днестр катастрофически обмелел

По информации Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках бассейна Днестра уровни воды приблизились к самым низким многолетним значениям. Главная артерия, обеспечивающая питьевой водой миллионы людей в Украине и Молдове, включая Одесскую область, испытывает сильнейший дефицит водности.

Угроза ощущается уже сейчас: на Буковине (в районе Хотина) вода перестала поступать в водозабор естественным путем. Местные коммунальщики вынуждены в экстренном режиме перекачивать воду из обмелевшего русла насосами. Это временное решение, и если уровень реки не поднимется, регион может столкнуться с жестким кризисом водоснабжения.

Экологическое состояние Днестра напрямую влияет и на Одесскую область: от реки зависит заполнение Днестровского лимана и стабильность работы ключевых водозаборов региона.

Читайте также: В Одесской области запускают проекты по очистке водных ресурсов

Как одесситам помочь сохранить водные ресурсы

Чтобы снизить нагрузку на систему водоснабжения и сохранить запасы питьевой воды, жителей Одессы просят придерживаться простых правил:

Рационально использовать воду: не оставлять краны открытыми без необходимости.

Минимизировать использование питьевой воды для мытья автомобилей и твердых покрытий.

Использовать альтернативы для полива: по возможности применять дождевую или техническую воду для ухода за зелеными насаждениями.

Устранять утечки: оперативно сообщать балансодержателям домов и аварийным службам о порывах во внутренних сетях.

За состоянием реки непрерывно наблюдают Госводагентство Украины, Бассейновый совет Днестра, ученые Нижнеднестровского национального природного парка и профильные службы Молдовы.

Читайте также: