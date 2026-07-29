Ключевые моменты:
- На Днестре зафиксирован самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений.
- Длительный дефицит осадков и высокая температура воздуха.
- В Черновицкой области целый город может остаться без воды.
- Одесситов призывают минимизировать нецелевой расход питьевой воды.
Днестр катастрофически обмелел
По информации Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках бассейна Днестра уровни воды приблизились к самым низким многолетним значениям. Главная артерия, обеспечивающая питьевой водой миллионы людей в Украине и Молдове, включая Одесскую область, испытывает сильнейший дефицит водности.
Угроза ощущается уже сейчас: на Буковине (в районе Хотина) вода перестала поступать в водозабор естественным путем. Местные коммунальщики вынуждены в экстренном режиме перекачивать воду из обмелевшего русла насосами. Это временное решение, и если уровень реки не поднимется, регион может столкнуться с жестким кризисом водоснабжения.
Экологическое состояние Днестра напрямую влияет и на Одесскую область: от реки зависит заполнение Днестровского лимана и стабильность работы ключевых водозаборов региона.
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Как одесситам помочь сохранить водные ресурсы
Чтобы снизить нагрузку на систему водоснабжения и сохранить запасы питьевой воды, жителей Одессы просят придерживаться простых правил:
- Рационально использовать воду: не оставлять краны открытыми без необходимости.
- Минимизировать использование питьевой воды для мытья автомобилей и твердых покрытий.
- Использовать альтернативы для полива: по возможности применять дождевую или техническую воду для ухода за зелеными насаждениями.
- Устранять утечки: оперативно сообщать балансодержателям домов и аварийным службам о порывах во внутренних сетях.
За состоянием реки непрерывно наблюдают Госводагентство Украины, Бассейновый совет Днестра, ученые Нижнеднестровского национального природного парка и профильные службы Молдовы.
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