Днестр мелеет

Ключевые моменты:

  • На Днестре зафиксирован самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений.
  • Длительный дефицит осадков и высокая температура воздуха.
  • В Черновицкой области целый город может остаться без воды.
  • Одесситов призывают минимизировать нецелевой расход питьевой воды.

Днестр катастрофически обмелел

По информации Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках бассейна Днестра уровни воды приблизились к самым низким многолетним значениям. Главная артерия, обеспечивающая питьевой водой миллионы людей в Украине и Молдове, включая Одесскую область, испытывает сильнейший дефицит водности.

Угроза ощущается уже сейчас: на Буковине (в районе Хотина) вода перестала поступать в водозабор естественным путем. Местные коммунальщики вынуждены в экстренном режиме перекачивать воду из обмелевшего русла насосами. Это временное решение, и если уровень реки не поднимется, регион может столкнуться с жестким кризисом водоснабжения.

Экологическое состояние Днестра напрямую влияет и на Одесскую область: от реки зависит заполнение Днестровского лимана и стабильность работы ключевых водозаборов региона.

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Как одесситам помочь сохранить водные ресурсы

Чтобы снизить нагрузку на систему водоснабжения и сохранить запасы питьевой воды, жителей Одессы просят придерживаться простых правил:

  • Рационально использовать воду: не оставлять краны открытыми без необходимости.
  • Минимизировать использование питьевой воды для мытья автомобилей и твердых покрытий.
  • Использовать альтернативы для полива: по возможности применять дождевую или техническую воду для ухода за зелеными насаждениями.
  • Устранять утечки: оперативно сообщать балансодержателям домов и аварийным службам о порывах во внутренних сетях.

За состоянием реки непрерывно наблюдают Госводагентство Украины, Бассейновый совет Днестра, ученые Нижнеднестровского национального природного парка и профильные службы Молдовы.

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