Ключевые моменты:

Петиция за сохранение директора зоопарка набрала нужные голоса менее чем за сутки.

Авторы выступают против перемещения животных и переноса зоопарка.

Петиция в поддержку Одесского зоопарка: требования

В Одессе на платформе городского совета «Социально активный гражданин» быстро набрала необходимое количество голосов петиция, касающаяся будущего городского зоопарка.

Документ был подготовлен командой журналистов под руководством международной зоозащитницы Елены Лазуткиной на основе обращений граждан и сотрудников учреждения. Авторы требуют обеспечить законность управления зоопарком, сохранить Игоря Белякова в должности директора, а также не допустить перемещения животных и переноса зоопарка с его нынешней территории.

Авторы также выступают против любых инициатив по переносу зоопарка или перемещению животных без четко подтвержденных оснований. Они считают, что подобные шаги могут создать риски для здоровья и жизни животных и должны приниматься только на основании выводов профильных специалистов и ветеринарных служб.

В петиции содержится призыв закрепить на законодательном уровне запрет на перенос зоопарка с его текущего местоположения в центре Одессы. По мнению подписантов, это поможет защитить учреждение от возможных манипуляций и сохранить его социальную и образовательную роль.

Подписанты обращения — жители города и неравнодушные граждане — призывают депутатов Одесского городского совета и представителей областной военной администрации принимать решения по зоопарку исключительно на основе проверенных фактов и в рамках закона.

Напомним, Игорь Беляков сложил полномочия директора Одесского зоопарка в связи с окончанием срока контракта.

