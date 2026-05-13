Ключевые моменты:

Во время войны Одесский зоопарк стал приютом для животных и центром реабилитации диких животных

Также зоопарк стал важным местом психологической поддержки для одесситов

Отставка директора зоопарка — это сигнал перемен: трансформации требует не только зоопарк, но и весь город

Это не просто рассказ, а несколько слоев: выживание, импровизация, социальная функция и постепенная деградация условий. Это история о том, как учреждение, которое не прекратило работу, было вынуждено постоянно изменяться, адаптироваться и функционировать в условиях перманентной кризисной ситуации. И именно это лучше всего передает его «жизнь во время войны».

Как Одесский зоопарк спасал животных в начале войны в 2022 году

В первые дни после 24 февраля 2022 года зоопарк был срочно закрыт для посетителей. Хотя инфраструктура не пострадала от прямых попаданий — что существенно отличало Одессу от более разрушенных украинских городов — работа продолжалась в условиях постоянной угрозы обстрелов. Персонал перешел в кризисный режим работы, сосредоточившись на базовых задачах: кормлении, уходе и защите животных при ограниченных ресурсах.

Самой большой проблемой стали не разрушения, а внезапный наплыв животных. Местные жители, покидающие город, оставляли своих питомцев на попечение зоопарка, который принимал почти всех, кроме собак и кошек — от птиц до рептилий и грызунов. Уже в первые недели зоопарк начал выполнять функцию импровизированного приюта для животных, пострадавших от войны.

В конце марта 2022 года зоопарк снова открылся, и в следующие месяцы он начал работать в ограниченном, но относительно стабильном режиме. Это был период «военной нормальности». В это время произошло заметное увеличение популяции: в зоопарк попало около 1700 новых животных, из которых более 600 были привезены беженцами или эвакуированы из других регионов. Это привело к перенаселению, временным условиям и необходимости постоянных релокаций и передачи части животных.

Одесса стала тылом для прифронтовых зоопарков

Одесса одновременно стала своего рода тылом для других зоопарков. Сюда перевозили животных из зон обстрела, в том числе из харьковского Feldman Ecopark, а также сотрудничали с международными организациями — Польша, в частности, помогала с поставками кормов.

Также была зафиксирована важная разница в поведении животных: те, кто раньше жил в Одессе, часто игнорировали сигналы тревоги, тогда как эвакуированные с прифронтовых территорий реагировали на звуки взрывов стрессом и паникой. Травма войны касается не только людей.

Как зоопарк спасал одесситов от стресса

Одесский зоопарк выполнял и важную социальную функцию. Он стал местом психологического отдыха для жителей, пространством, снова же, «условной нормальности», особенно для детей. Поэтому неудивительно, что после повторного открытия у него было много посетителей.

В 2024-2025 годах ситуация начала ухудшаться. Город находился под регулярными ракетными и дроновыми обстрелами, что приводило к постоянному стрессу у животных, перебоям с поставками и увеличению риска прямых попаданий. Именно в 2025 году дрон разрушил собственный дом директора зоопарка.

Спасение диких животных и разрушенный дом Игоря Белякова

В это время появились и новые задачи. Зоопарк начал действовать как центр спасения дикой природы — после атак на портовую инфраструктуру и утечку нефтепродуктов сотрудники спасали десятки птиц, покрытых веществами нефтяного происхождения. Это была новая функция: ликвидация экологических последствий войны.

Со временем появились и последствия попаданий: разрушенные вольеры и загоны, раненные хищники, в том числе львы, и гибель части животных. Это нельзя сравнить с катастрофами, переживаемыми другими зоопарками Украины, но события явно свидетельствовали о постепенном смещении границ безопасности.

Что из себя представляет Одесский зоопарк сейчас и какое его будущее

2026-й год принес еще один сигнал — на этот раз институционального характера. Отставка директора после 13 лет его работы может трактоваться как признак истощения системы, организационных напряжений и потребности в дальнейшем преобразовании в условиях затяжного кризиса.

Итог этих лет очевиден. В период с 2022 по 2026 годы Одесский зоопарк пережил глубокую трансформацию. Из классического зоопарка он превратился в кризисное учреждение, которое сочетает функции приюта для животных-беженцев, пункта релокации животных из зон боевых действий, центра реабилитации дикой фауны и места психологической поддержки для людей, не переставая при этом быть зоопарком.

Об авторе

Борис Тынка — польский гид, писатель, автор книг о Одессе и Украине, волонтер, который с начала большой войны помогает городу гуманитарными миссиями. Уже много лет он открывает Одессу европейцам — а теперь делится собственным взглядом с читателями «Одесской жизни».

Автор — Борис ТЫНКА, Редактор — Иван СВИЩ