Ключевые моменты:

29 июля 2022 года в колонии в оккупированной Еленовке погибли как минимум 53 украинских военнопленных

Россия так и не допустила международных экспертов к месту трагедии, из-за чего независимое расследование до сих пор не завершено

Украина продолжает документировать военное преступление и собирать доказательства для международного правосудия

Спустя четыре года после трагедии ни один из главных организаторов теракта не понес наказания

Несмотря на годы, прошедшие после трагедии, принципиально новых официально подтвержденных обстоятельств теракта не появилось. Украинские правоохранительные органы продолжают документировать военное преступление, а международные организации подчеркивают: отсутствие доступа к месту происшествия не позволило провести полноценное независимое расследование. В то же время свидетельства выживших, материалы украинского следствия и выводы международных экспертов постепенно формируют доказательную базу для будущего наказания виновных.

Что такое Еленовка?

Еленовка — поселок на временно оккупированной территории Донецкой области. Здесь находится Волновахская исправительная колония №120, которую после начала полномасштабного вторжения Россия использовала как место содержания украинских военнопленных.

Именно сюда после выхода с «Азовстали» перевезли многих защитников Мариуполя, а также других украинских военнослужащих, попавших в плен. Правозащитники неоднократно сообщали о ненадлежащих условиях содержания пленных на оккупированной территории.

Что произошло в ночь на 29 июля 2022 года?

В ночь на 29 июля 2022 года в одном из бараков колонии произошел взрыв. По свидетельствам бывших пленных, незадолго до этого туда намеренно перевели десятки украинских военнослужащих.

В результате взрыва погибли как минимум 53 украинских военнопленных, более 70 получили ранения. Те, кому удалось выжить и вернуться домой в ходе последующих обменов, рассказывали, что после взрыва российская сторона долго не оказывала помощь раненым и не допускала к ним медиков.

Практически сразу после трагедии Россия заявила, что барак якобы был поражен ракетой HIMARS. Украина категорически отвергла эти обвинения. Генеральный штаб ВСУ заявил, что речь идет о преднамеренном массовом убийстве украинских военнопленных, которое могло быть совершено для сокрытия следов пыток, срыва будущих обменов и дискредитации Украины.

Что показало международное расследование?

После трагедии Организация Объединенных Наций создала специальную миссию для установления обстоятельств произошедшего. Однако она так и не получила возможности работать непосредственно на месте преступления.

Из-за отказа России обеспечить доступ экспертов миссия была прекращена без завершения полноценного расследования. В июле 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что имеющаяся информация не подтверждает российскую версию об ударе из HIMARS. Вместе с тем окончательно установить механизм взрыва международные эксперты не смогли именно из-за отсутствия доступа к колонии.

Есть ли подозреваемые?

Украина открыла уголовное производство сразу после трагедии. В 2023 году СБУ сообщила о подозрении бывшему начальнику Волновахской исправительной колонии №120 Сергею Евсюкову, которого подозревают в жестоком обращении с военнопленными.

Украинские следователи продолжают собирать доказательства в отношении других лиц, которые могли быть причастны к организации и сокрытию теракта.

Что изменилось по состоянию на 2026 год?

Спустя четыре года после трагедии расследование продолжается как в Украине, так и на международном уровне. В то же время Россия продолжает блокировать доступ независимых экспертов к месту преступления, что существенно затрудняет установление всех обстоятельств массового убийства.

Новых официально подтвержденных данных о механизме взрыва или организаторах преступления за последние годы не опубликовано. Однако украинская сторона продолжает документировать доказательства, а правозащитные организации регулярно подчеркивают, что теракт в Еленовке является одним из самых резонансных военных преступлений против украинских военнопленных с начала полномасштабной войны.

Память о погибших защитниках ежегодно чтят в Украине, а привлечение виновных к ответственности остается одной из ключевых задач международного правосудия.