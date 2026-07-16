Ключевые моменты:

Найти депутата можно через Депутатский портал или приложение «Мисто»

Сначала проблему следует официально заявить профильной службе

Депутат ускоряет рассмотрение обращений, но не выполняет ремонт сам

Через депутата можно узнать о городских программах помощи

Депутаты местных советов работают в пределах полномочий, определенных Законом Украины «О статусе депутатов местных советов», а порядок рассмотрения обращений граждан регулируется Законом Украины «Об обращениях граждан». Информацию о депутатских округах, адресах приемных и графиках приема публикует официальный Депутатский портал Одесского городского совета. В материале использованы комментарии депутатов горсовета, которые объяснили, когда обращение к депутату может помочь ускорить решение коммунальной или социальной проблемы, а также рассказали о действующих городских программах поддержки жителей.

Инструкция для одессита: где искать депутата горсовета

К сожалению, одесситам довольно часто приходится сталкиваться с тем, что ЖКС откладывают заявки жителей «в долгий ящик», а городские профильные службы не спешат решать проблемы горожан. В таких ситуациях последней надеждой нередко становится обращение к депутату. Но как его найти и действительно ли он способен помочь? Ответить на эти вопросы мы предложили депутатам Одесского городского совета.

Найти информацию о своем депутате можно на сайте «Депутатский портал». Там собраны подробные сведения о представителях каждого округа, а также указаны точные адреса и графики приема граждан.

Кроме того, обратиться к депутатам можно и через мобильное приложение «Мисто».

Алексей Асауленко, секретарь комиссии по вопросам ЖКХ: прием граждан действительно проводят не более 15 одесских депутатов

— Конечно, все распределено по округам. Но совсем не обязательно обращаться к депутату своего округа, — отмечает Алексей Асауленко. — Вы можете выбрать депутата, которому доверяете. Ко мне приезжают и из центра города, и с поселка Котовского. Я принимаю в Киевской районной администрации в одном кабинете уже пять лет. Очень важно находиться в понятном для людей месте. Попробуйте найти кого-то из депутатов, которые действительно ведут прием. Принимать граждан должен каждый из них. Но на самом деле это делают, а не просто создают видимость, в лучшем случае до 15 избранников.

Обращаться к депутату имеет смысл не с любыми вопросами. Бывает, что люди просят решить проблемы, которые относятся к компетенции полиции или суда. В таких случаях депутаты помочь не могут.

— Я также часто говорю, что по коммунальным вопросам к депутатам лучше обращаться уже после того, как вы официально обращались в сами коммунальные службы, — подчеркивает Алексей Асауленко. — Депутат ведь сам не пилит деревья и не ремонтирует крышу. Если нужно обустроить пешеходный переход — сначала обратитесь в департамент транспорта. Например, когда я направляю запрос в эти службы, мне нередко отвечают: «К нам не обращались». А если бы было определенное количество обращений, они все-таки реагировали бы. Хотя у нас все происходит не быстро. Если депутат подключится и проконтролирует процесс — это может его ускорить.

Обращение в любую инстанцию можно оформить и через сайт 15-35.

— Моя главная рекомендация — не звонить, — подчеркивает депутат. — В письменном виде или через портал вы обращаетесь и получаете официальный ответ. Не общайтесь ни с кем устно! Задача чиновника — сделать так, чтобы невозможно было доказать факт обращения. Проследите, чтобы ваше обращение зарегистрировали: входящий номер, кто принял. В течение месяца вам обязаны предоставить официальный ответ. Если ответа нет — это нарушение Закона Украины «Об обращениях граждан». Если получили отписку — обращайтесь к депутату. С таким ответом он уже может работать.

Помочь депутат может по многим вопросам.

— Ко мне часто обращаются по поводу ремонтов, которые ЖКС обещал, но так и не выполнил, протекающих крыш, дырявых труб. Даже жалуются на председателей ОСМД: «Придите, разберитесь». Но люди сами выбрали председателя. Если он плохо работает — на общем собрании выберите другого. Депутат разве что может присутствовать на собрании, чтобы предотвратить нарушения, — отмечает Асауленко. — Кроме того, я вхожу в комиссии по компенсациям, лечению, выплатам военнослужащим, социальной поддержке незащищенных категорий населения. Например, сейчас удалось добиться того, что в случае онкологического заболевания, если предоставлены все необходимые документы, комиссия может выделить человеку 64 000 гривен. У нас действует очень много городских программ, о которых люди просто не знают. Депутат может рассказать о них и направить человека. Хотя в идеале все это должно работать автоматически — депутаты вообще не должны быть звеном в этой цепочке. Они должны заниматься городскими программами, бюджетным планированием и другими вопросами.

Контактные данные приемной:

Адрес: 65114, г. Одесса, ул. Академика Королева, 9 (Киевская районная администрация, кабинет 311).

Тел.: 050-133-71-70

График приема: вторая и последняя пятница месяца, с 14:00 до 16:00

Петр Обухов, председатель комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства: чиновники и коммунальщики активнее реагируют на обращения депутата

— У меня интересная ситуация: я шел первым номером в списке нашей партии, и у меня вообще нет округа. То есть фактически мой округ — весь город, — отмечает Петр Обухов. — Я остался единственным таким депутатом в городском совете. Наверное, поэтому ко мне обращаются очень часто — по несколько десятков раз в день. Но не думаю, что для всех депутатов ситуация такая же — остальные ограничены своими округами и работают только там.

По мнению Обухова, обычно чиновники или сотрудники коммунальных предприятий активнее реагируют на обращения депутата, чем на заявления жителей.

— Именно в этом и может быть смысл. Депутат сразу должен знать, к кому из чиновников или коммунальных предприятий обратиться, чтобы решить проблему. Так это будет просто быстрее. Согласно Закону Украины «О статусе депутатов местных советов», нам любые чиновники нашего или более низкого уровня должны предоставить ответ в течение пяти дней. Остальным гражданам — от 15 до 30 дней, — отмечает Петр Обухов. — Или депутат может знать, что эту проблему в принципе невозможно решить. Например, если на это нет бюджетных средств. И просто объяснить человеку, что здесь ничего сделать нельзя.

По словам Петра, обращаться к депутату стоит тогда, когда проблема связана именно с полномочиями городского совета или подчиненных ему структур. Например, КП «Горсвет», КП «Горзелентрест», КП «ЖКС», КП «Городские дороги», Управление дорожного хозяйства, Департамент транспорта, КУ «СМЭП». Но люди должны понимать, что депутаты сами непосредственно никаких работ не выполняют. Они являются связующим звеном между избирателями и чиновниками.

— Сложнее с частными компаниями: «Одессагаз», ДТЭК, «Инфокс», — признает депутат. — Но у меня был положительный опыт сотрудничества и с ними. Например, недавно женщине насчитали огромный долг в «Одессагазе» за то, чего она не потребляла. Она месяцами ходила к ним, пыталась что-то доказать. А я направил депутатское обращение — и через несколько дней ей все пересчитали. К сожалению, иногда это работает именно так.

К Петру Обухову приходят с самыми разными вопросами.

— Иногда обращаются ко мне как к председателю транспортной комиссии. Обычно речь идет о ремонте дорог, которого сейчас почти не происходит из-за ограниченного финансирования, — говорит депутат. — Бывают предложения изменить дорожные знаки или схемы организации дорожного движения. Если предложения действительно интересные, иногда удается что-то изменить.

Но чаще всего обращаются с коммунальными проблемами.

— Иногда для решения проблемы нужны один-два миллиона гривен. Например, чтобы заменить лифт или крышу. Тогда возникает вопрос: где взять деньги? Это может быть депутатский фонд на следующий год, программы «Софинансирование капитального ремонта жилья для ОСМД и ЖСК», «Энергодом» или специальный фонд бюджета. В целом чаще удается добиться изменений в тех домах, где жители проявляют активность и постоянно обращаются в разные инстанции, — подчеркивает Петр Обухов.

Контактные данные приемной:

Адрес: 65039, г. Одесса, проспект Леси Украинки, 16/3.

Тел.: 093-941-90-55

E-mail: ab@peter.od.ua

График приема:

депутатом: каждый четверг с 15:00 до 17:00

помощником(ами) депутата: понедельник — пятница, с 10:00 до 18:00.

Василий Иеремия, член постоянной комиссии по вопросам планирования бюджета и финансов: жить одесситу в доме-памятнике — это приговор

— Когда меня спрашивают: «Где найти депутата?», я всегда отвечаю: «Друзья, за кого вы голосовали? Неужели вы не можете вспомнить фамилию этого человека?» — говорит Василий Иеремия.

По его словам, сегодня депутатские округа Одессы очень большие.

— Округ, от которого я избран, — это весь центр, вся старая часть города. Уже восемь лет на одном месте работает моя общественная приемная: со вторника по пятницу, с 10:00 до 17:00. А при необходимости — иногда и в субботу, — рассказывает депутат. — Мы предоставляем консультации, юридическое сопровождение, помогаем собрать пакет документов, готовим обращения. Поэтому у нас довольно высокий процент решенных вопросов. Если помочь не можем, честно говорим, что проблема выходит за пределы нашей компетенции. Нужно понимать, что депутат — не волшебник с волшебной палочкой.

Основную часть жилого фонда округа Василия Иеремии составляют памятники архитектуры.

— На практике получается, что для людей, которые живут в таком доме, это настоящий приговор. Они не могут его отремонтировать, не нарушая действующих нормативных актов. Любые работы в памятнике архитектуры требуют получения разрешения Министерства культуры. Из бюджета, как правило, можно финансировать только те объекты, работы на которых реально завершить в течение одного бюджетного года. А сама процедура согласования любого ремонта памятника архитектуры, даже если делать все очень быстро, занимает не менее полугода. И когда ко мне приходят люди и говорят: «Вот памятник — посмотрите, какой «красивый» фасад»… Он действительно «красивый», но я ничего не могу сделать, — признает депутат.

В своей депутатской деятельности Василий Иеремия активно использует социальные программы. В частности — программы Фонда энергоэффективности, которые позволяют утеплять крыши.

— Мы разрабатываем порядок привлечения средств Фонда для утепления памятников архитектуры. А фактически речь идет о ремонте домов, — отмечает депутат. — Уже запущены проекты, которые дают возможность приводить в порядок фасады. И я надеюсь, что такой порядок появится в ближайшее время.

Контактные данные приемной:

Адрес: 65029, г. Одесса, ул. Дюковская, 5

Тел.: (048) 770-67-32.

График работы приемной: вторник — пятница, с 10:00 до 17:00

Ранее мы сообщали, что Одесса влезает в огромные долги из-за обстрелов.

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