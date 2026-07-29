Ключевые моменты:
- Женщина застряла ногой между плитами пирса на одном из пляжей Одессы.
- Спасатели освободили пострадавшую с помощью специального инструмента.
- После спасения женщину передали медикам для осмотра и помощи.
В Одессе спасатели помогли женщине, которая оказалась в ловушке на пирсе одного из местных пляжей.
По информации управления ГСЧС в Одесской области, отдыхающая оступилась во время прогулки, после чего ее нога застряла между железобетонными плитами конструкции.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью специального инструмента освободили пострадавшую.
После этого женщину передали медикам для осмотра и оказания необходимой помощи.
Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о происшествии в Каролино-Бугазе: ребенка на надувном матрасе и мужчину, который пытался ему помочь, начало уносить течением в море. При этом официальной информации от спасателей о результатах этой операции пока не поступало.
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