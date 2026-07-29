Ключевые моменты:

Женщина застряла ногой между плитами пирса на одном из пляжей Одессы.

Спасатели освободили пострадавшую с помощью специального инструмента.

После спасения женщину передали медикам для осмотра и помощи.

В Одессе спасатели помогли женщине, которая оказалась в ловушке на пирсе одного из местных пляжей.

По информации управления ГСЧС в Одесской области, отдыхающая оступилась во время прогулки, после чего ее нога застряла между железобетонными плитами конструкции.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью специального инструмента освободили пострадавшую.

После этого женщину передали медикам для осмотра и оказания необходимой помощи.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о происшествии в Каролино-Бугазе: ребенка на надувном матрасе и мужчину, который пытался ему помочь, начало уносить течением в море. При этом официальной информации от спасателей о результатах этой операции пока не поступало.

Читайте также: Взрыв автомобиля на Таирова: водитель погиб, пассажирка в больнице.