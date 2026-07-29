Ключевые моменты:

На полях орошения в Одесской области продолжается ликвидация последствий масштабного пожара.

Открытых очагов огня уже нет, однако тление растительности вызывает сильное задымление.

Работы осложняют жара, сильный ветер, заболоченная местность, отсутствие подъездных путей и воздушные тревоги.

Для тушения задействовали насосную станцию, а скрытые очаги тления обнаруживают с помощью беспилотников.

По данным ГСЧС, ситуация находится под контролем, спасатели продолжают круглосуточную работу.

Пожар на полях орошения возле Одессы

В Одесской области продолжается ликвидация последствий масштабного пожара на полях орошения. Несмотря на то, что открытых очагов возгорания уже не зафиксировано, спасатели продолжают бороться с тлением болотной и водной растительности, которое вызывает сильное задымление.

Проведение работ осложняют высокая температура воздуха, сильный ветер, заболоченная местность, отсутствие подъездных путей к отдельным участкам, а также вынужденные перерывы из-за сигналов воздушной тревоги.

Подразделения ГСЧС работают в круглосуточном режиме. Для бесперебойной подачи воды на месте развернули насосную станцию, подключенную непосредственно к водоему.

Кроме того, для мониторинга территории используют беспилотные летательные аппараты. Они помогают оперативно обнаруживать скрытые очаги тления в местах, куда пожарно-спасательная техника не может добраться.

По информации спасателей, ситуация находится под контролем. В настоящее время все усилия направлены на окончательную ликвидацию последствий пожара и недопущение повторного распространения тления.

Напомним, запах гари, который жители Одессы ощущают уже более недели, сохраняется даже после ликвидации масштабного пожара на полях орошения. Причиной остается тление торфянистого грунта.

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