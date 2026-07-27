Ключевые моменты:

Возле Комаровки, вероятно, нашли скелеты мамонтов

В селе сохранился старинный турецкий колодец

Легенда рассказывает о спрятанных барских кладах

Из-за обмеления Тилигула село постепенно приходит в упадок

Комаровка входит в Любашевскую громаду Одесской области и относится к историческим поселениям долины Тилигула. Журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук побывал в селе, где услышал историю о костях мамонтов, найденных во время строительства трассы Одесса — Киев, увидел старинный турецкий колодец и узнал, почему местные жители до сих пор вспоминают барский клад. Что в этих историях подтверждают факты, а что остается лишь легендами?

Как на Тилигуле появилась Комаровка

Тилигульщина заселялась людьми с древнейших времен, наиболее активно — в период колонизации Причерноморья в XVII–XIX веках.

Тогда на Тилигуле украинцы основали ряд сел, в том числе и Комаровку. Сегодня это самый южный населенный пункт Маловасилевского старостата Любашевской громады. У села даже есть собственный, пока не утвержденный официально герб, созданный ветераном войны Михаилом Левицким.

Об истории села через историю своего рода «Одесской жизни» рассказал местный житель Василий Чабанюк.

Кости мамонтов возле села закатали в асфальт

В период ранней украинско-казацкой колонизации причерноморских степей поселенцев привлекала богатая рыбой и дичью тогда еще полноводная река Тилигул.

Ее истоки находятся на юге Подольской возвышенности, неподалеку от села Александровка. Свой 173-километровый путь река завершает возле села Донская Балка, впадая в одноименный Тилигульский лиман — уникальный 80-километровый водоем на границе Одесской и Николаевской областей.

Первые поселения по берегам водоема возникли еще во времена османского владычества — в период с XV по XVIII век. Турки строили и содержали мощные опорные пункты в Буго-Днестровском междуречье и поощряли украинцев селиться в степях Северного Причерноморья (так называемом Заорье, или Земле за Перекопом), населенных кочевыми племенами, преимущественно ногайцами. С тех времен в селе сохранился древний колодец — единственное уникальное гидротехническое сооружение на Любашевщине, сложенное из дикого камня.

85-летний житель Комаровки Василий Чабанюк рассказал, что в 50-х годах прошлого века во время строительства трассы Одесса — Киев неподалеку от села дорожные строители наткнулись на скелеты мамонтов. Вероятно, здесь находилась стоянка охотников, которые 20 тысяч лет назад охотились на доисторических животных. Прораб строительства, чтобы не нарушать сроки, скрыл эту археологическую находку и приказал рабочим закатать бесценные артефакты под асфальт. Любознательный подросток Василий успел забрать домой лишь зуб мамонта.

История Комаровки рассказана через историю рода

Пересказывая семейные предания, Василий Чабанюк рассказал, что пан Андрей Галченко, переселившись в Комаровку, привез с собой из Молдовы несколько десятков казаков, искалеченных в войне с османами. Среди них был и его прапрадед, который служил у пана денщиком, потерял в бою ногу, а здесь стал управляющим. Для развития поселения пан добился в Херсонской губернии немалого финансирования. Однако крестьянам раздал лишь по полшапки медяков.

Двое сыновей обер-офицера Галченко в 1825 году поддержали идеи декабристов Южного общества, возглавляемого Павлом Пестелем, которые стремились улучшить положение крепостных крестьян. Обоих лишили привилегий, статуса и отправили в ссылку за Урал.

— Лет пятнадцать назад ко мне приехал какой-то мужчина, чтобы узнать свою родословную. Сказал, что потомки Галченко вернулись из Сибири в Москву примерно в 1937 году, — рассказал Василий Чабанюк. — Их усадьба находилась неподалеку, в соседней Маловасилевке. Сегодня от нее не осталось и следа, потому что в 1918 году крестьяне ее разграбили и сожгли. Пан поддерживал меньшевиков и, опасаясь мести большевиков, прибежал к моему деду Даниле. С собой он притащил три чемодана и попросил спасти его. Когда стало спокойнее, дед отвез пана Николая Галченко в Одессу. С собой тот забрал только один чемодан. Два других дед спрятал у нас во дворе, в старом погребе.

Об этой истории отец Василия Чабанюка Яков случайно узнал перед Второй мировой войной от своего дяди Алексея — трудолюбивого крестьянина, сосланного в Сибирь.

Вместо барских кладов местные нашли люк от БТР

Пан Василий рассказал, что его двоюродный дед Алексей Чабанюк в молодости нанимался обрабатывать поля немецких колонистов в соседнем селе Новомайорское. Смышлёный юноша сумел выучить немецкий язык. И когда в 1914 году, во время Первой мировой войны, он вместе со своим земляком попал в плен раненым, эти знания ему очень пригодились.

Однажды Алексей подслушал разговор охранников о том, что пленных собираются отправить в концлагерь. Тогда он вместе с товарищем решился на побег. Сначала мужчины добрались до Италии, затем — до Америки. Позже пароходом доплыли до Греции, откуда на контрабандном судне вернулись в Одессу.

Около десяти лет длилась эта заморская одиссея уроженцев Одесчины. За это время в селе о них почти забыли. Вернувшись домой, Алексей Чабанюк на заработанные деньги сумел создать крепкое хозяйство, за что в 1930 году был раскулачен.

— Однажды мы с отцом пахали огород. Трактор неожиданно провалился в яму. Его удалось вытащить, а загадочный провал мы быстро забросали разным хламом, так что теперь это место уже не найти. Тогда отец и рассказал мне тайну барского клада, — вспоминает Василий Чабанюк. — Лет семь назад несколько кладоискателей из Любашевки пытались его отыскать. Но за годы участок полностью зарос бурьяном и кустарником, поэтому вместо золота ребята нашли только люк от немецкого бронетранспортера.

Село и река стареют, как и люди

— Всю жизнь я работал сначала водителем, потом — на Троицком кирпичном заводе. Жена Раиса заведовала фермой, где и подорвала здоровье. Еще совсем недавно мы держали корову и лошадь. Теперь на старости лет я ухаживаю за женой, которой тяжело ходить и заниматься хозяйством. К счастью, у нас есть хорошие сыновья — Евгений и Сергей, которые вместе с невестками помогают нам, да и соцработница Анна заботится о нас, — рассказал о своей сельской жизни Василий Чабанюк. — Жаль, что и наше древнее село, и Тилигул, в котором мы купались и ловили рыбу, неуклонно стареют, как и люди. Хотя, когда здесь был колхоз, которым руководил наш земляк Владимир Диянов, село процветало.

Более сотни прудов и плотин построили люди на Тилигуле, а сельскохозяйственные предприятия регулярно откачивают воду с нарушением установленных норм. Поэтому река мелеет, зарастает камышом, а старинные села на ее берегах постепенно приходят в упадок и пустеют.

Сегодня в Комаровке проживает не более двухсот человек, среди них детей школьного возраста — меньше двадцати. Здесь не работают ФАП и магазин, а состояние дорог вызывает серьезное беспокойство.

Миллионы яиц от колхоза «Москва»

Три десятилетия подряд — с 1957 по 1987 год — один из лучших колхозов Любашевщины возглавлял фронтовик Владимир Диянов. Крупное сельскохозяйственное предприятие было создано на базе шести соседних хозяйств. Его центральная усадьба находилась на территории Маловасилевского сельского совета, неподалеку от Комаровки.

Колхоз назвали «Москва» — в условиях советской политики идеологизации и пропаганды подобные названия были обычным явлением. Специализировался он на земледелии — выращивании зерновых и технических культур, что вполне естественно для этих мест. Позже председатель колхоза построил еще и птицефабрику мощностью 10–11 миллионов яиц в год.

В 1981 году на базе колхоза даже состоялось Всесоюзное совещание с участием птицеводов всех союзных республик. Колхоз добивался многомиллионных прибылей и неизменно был в числе передовых хозяйств, а к боевым наградам Владимира Алексеевича добавились два ордена Трудового Красного Знамени.

Справка «ОЖ»

По преданиям, селу Комаровка не менее 250–300 лет, ведь в XVI–XVIII веках Тилигул был важным центром украинско-казацкой цивилизации.

После вытеснения османов из Причерноморья и вхождения края в состав Российской империи в 1791 году начался массовый захват существовавших сел, зимовников и земель имперскими вельможами, в том числе украинской знатью.

Комаровка с окрестностями и водяной мельницей на Тилигуле досталась шляхтичу казацкого происхождения Андрею Галченко, которого за заслуги в русско-турецкой войне 1787–1791 годов наградили здешними землями.

Известно, что его дед Михаил, согласно переписи 1732 года, был приписан к Ахтырскому казацкому полку города Богодухова.

В 1797 году в селе насчитывалось 166 военных поселенцев и казаков.

Название «Тилигул» в переводе с тюркского языка означает «безумная, бешеная вода».

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