Ключевые моменты:

Одесский эколог Иван Русев призвал не поддерживать законопроект №15431 об охоте.

По словам ученого, документ может разрешить охоту с использованием дронов, тепловизоров и приборов ночного видения.

По оценке Русева, законопроект предусматривает отмену «сезона тишины» для диких животных.

Эколог также раскритиковал планы по развитию охотничьей инфраструктуры и изменению правил пользования охотничьими угодьями.

Охота с дронами и тепловизорами

Известный эколог, доктор биологических наук Иван Русев призвал заблокировать законопроект №15431 «Об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании охотничьих животных». По его мнению, документ содержит положения, которые могут существенно изменить правила ведения охотничьего хозяйства и негативно повлиять на дикую природу.

По словам Русева, законопроект предусматривает ряд изменений, которые он считает опасными для окружающей среды. В частности, речь идет о возможности использования во время охоты беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, развитии охотничьего туризма, создании новой государственной структуры для управления отраслью, а также изменении правил пользования охотничьими угодьями.

Эколог обращает внимание, что документ предлагает отменить так называемый «сезон тишины» — период, когда дикие животные рождают и выкармливают потомство. По его мнению, это может создать дополнительные риски для популяций диких животных.

Отдельной критике Русев подверг развитие охотничьей инфраструктуры. Он отметил, что законопроект предусматривает возможность строительства охотничьих баз, вышек, искусственных водоемов, вольеров и других сооружений в лесных массивах. По его мнению, это может ограничить доступ людей к отдельным природным территориям.

Кроме того, в своей публикации ученый обратил внимание на предлагаемое использование современных технических средств во время охоты, среди которых беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, электрическое оборудование и звуковоспроизводящие устройства.

Также Русев раскритиковал положения законопроекта о введении понятия «нежелательные животные». По его словам, к этой категории предлагается отнести не только отдельных диких хищников, но и бездомных, а также домашних кошек и собак, находящихся в охотничьих угодьях без присмотра владельцев. По мнению эколога, документ также предусматривает возможность круглогодичного отстрела таких животных без специальных разрешений.

Еще одним спорным положением Русев считает передачу охотничьих угодий в пользование сроком на 20 лет с возможностью последующего автоматического продления. Он полагает, что предлагаемый механизм может создать преимущества для финансово более обеспеченных пользователей.

Отдельно эколог выразил несогласие с тем, что одним из соавторов законопроекта является председатель парламентского комитета по вопросам экологической политики.

Иван Русев заявил, что, по его убеждению, законопроект не соответствует принципам охраны природы и устойчивого развития. Он призвал народных депутатов не поддерживать документ, а природоохранные и зоозащитные организации — объединиться для противодействия его принятию.

Добавим, что сам законопроект в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

В то же время охотники Одесской области отмечают, что из-за запрета охоты в регионе увеличилась численность хищников, прежде всего волков, шакалов и лисиц. Это, по их словам, привело к росту случаев бешенства среди диких плотоядных животных, вследствие чего опасной болезнью заражаются домашние животные и люди.

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