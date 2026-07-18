Ключевые моменты:
- Арбузы на Привозе продают от 25 гривен за килограмм
- Сырое сало стоит от 70 до 220 гривен
- Помидоры в зависимости от сорта продают по 50–160 гривен
- Цены журналистка проверила непосредственно на Привозе
На Привозе каждую неделю меняется стоимость сезонных продуктов. Чтобы показать реальную ситуацию на рынке, журналистка «Одесской жизни» Мария Котова проверила цены непосредственно в торговых рядах.
На Привозе в июле: сало вне сезона?
— Молодой человек, возьмите еще и кусочек сала. К брынзе — самое то!
— Не хочу. Не сезон.
— Не сезон? — удивляется продавщица. — Это помидоры могут быть не в сезон, арбузы могут быть не в сезон… А сало?
— Ну, жара же…
— Ой, да перестаньте! Сало — оно как одесский юмор: никогда не бывает вне сезона!
— А если растает?
— Так вы его просто быстрее съедите. На Привозе еще никто не жаловался, что сало не дождалось холодильника!
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20–35 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 50–160 грн;
- свекла — 25–50 грн;
- кабачки — 30–70 грн;
- огурцы — 30–70 грн;
- сладкий перец — 50–100 грн;
- баклажаны — 50–100 грн;
- капуста — 30–40 грн;
- чеснок — 100–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- редис — 25–30 грн;
- зеленый горошек — 50–60 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–110 грн;
- клубника — 80–130 грн;
- черешня — 50–100 грн;
- вишня — 50–100 грн;
- абрикосы — 60–90 грн;
- персики — 60–90 грн;
- сливы — 50–80 грн;
- малина — 200–220 грн;
- арбузы — 25–30 грн;
- дыни — 60–70 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 25–90 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина и телятина:
- задняя часть — 280–350 грн;
- телячья шея — 250–280 грн;
- ребра — 180–240 грн.
Свинина:
- задняя часть — 260–280 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 170–190 грн;
- ребра — 220–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
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