Ключевые моменты:

Арбузы на Привозе продают от 25 гривен за килограмм

Сырое сало стоит от 70 до 220 гривен

Помидоры в зависимости от сорта продают по 50–160 гривен

Цены журналистка проверила непосредственно на Привозе

На Привозе каждую неделю меняется стоимость сезонных продуктов. Чтобы показать реальную ситуацию на рынке, журналистка «Одесской жизни» Мария Котова проверила цены непосредственно в торговых рядах.

На Привозе в июле: сало вне сезона?

— Молодой человек, возьмите еще и кусочек сала. К брынзе — самое то!

— Не хочу. Не сезон.

— Не сезон? — удивляется продавщица. — Это помидоры могут быть не в сезон, арбузы могут быть не в сезон… А сало?

— Ну, жара же…

— Ой, да перестаньте! Сало — оно как одесский юмор: никогда не бывает вне сезона!

— А если растает?

— Так вы его просто быстрее съедите. На Привозе еще никто не жаловался, что сало не дождалось холодильника!

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 20–35 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 50–160 грн;

свекла — 25–50 грн;

кабачки — 30–70 грн;

огурцы — 30–70 грн;

сладкий перец — 50–100 грн;

баклажаны — 50–100 грн;

капуста — 30–40 грн;

чеснок — 100–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

редис — 25–30 грн;

зеленый горошек — 50–60 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 50–110 грн;

клубника — 80–130 грн;

черешня — 50–100 грн;

вишня — 50–100 грн;

абрикосы — 60–90 грн;

персики — 60–90 грн;

сливы — 50–80 грн;

малина — 200–220 грн;

арбузы — 25–30 грн;

дыни — 60–70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 25–90 грн;

брынза — 200–270 грн;

сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина и телятина:

задняя часть — 280–350 грн;

телячья шея — 250–280 грн;

ребра — 180–240 грн.

Свинина:

задняя часть — 260–280 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 170–190 грн;

ребра — 220–260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

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