Ключевые моменты:

  • Арбузы на Привозе продают от 25 гривен за килограмм
  • Сырое сало стоит от 70 до 220 гривен
  • Помидоры в зависимости от сорта продают по 50–160 гривен
  • Цены журналистка проверила непосредственно на Привозе

На Привозе каждую неделю меняется стоимость сезонных продуктов. Чтобы показать реальную ситуацию на рынке, журналистка «Одесской жизни» Мария Котова проверила цены непосредственно в торговых рядах.

На Привозе в июле: сало вне сезона?

Сало на Привозе

— Молодой человек, возьмите еще и кусочек сала. К брынзе — самое то!

— Не хочу. Не сезон.

— Не сезон? — удивляется продавщица. — Это помидоры могут быть не в сезон, арбузы могут быть не в сезон… А сало?

— Ну, жара же…

— Ой, да перестаньте! Сало — оно как одесский юмор: никогда не бывает вне сезона!

— А если растает?

— Так вы его просто быстрее съедите. На Привозе еще никто не жаловался, что сало не дождалось холодильника!

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овочі на Привозі у липні
Овочі на Привозі у липні
Овочі на Привозі у липні
Овочі на Привозі у липні
Овочі на Привозі у липні
Овочі на Привозі у липні
  • картофель — 20–35 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 50–160 грн;
  • свекла — 25–50 грн;
  • кабачки — 30–70 грн;
  • огурцы — 30–70 грн;
  • сладкий перец — 50–100 грн;
  • баклажаны — 50–100 грн;
  • капуста — 30–40 грн;
  • чеснок — 100–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • редис — 25–30 грн;
  • зеленый горошек — 50–60 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукти на Привозі у липні
Фруктові ряди Привозу
Фрукти на Привозі у липні
  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–100 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 50–110 грн;
  • клубника — 80–130 грн;
  • черешня — 50–100 грн;
  • вишня — 50–100 грн;
  • абрикосы — 60–90 грн;
  • персики — 60–90 грн;
  • сливы — 50–80 грн;
  • малина — 200–220 грн;
  • арбузы — 25–30 грн;
  • дыни — 60–70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

Молочный ряд Привоза

  • яйца (десяток) — 25–90 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • сыр — 100–200 грн.

Продажа яиц на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина и телятина:

  • задняя часть — 280–350 грн;
  • телячья шея — 250–280 грн;
  • ребра — 180–240 грн.

Мясные ряды Привоза

Свинина:

  • задняя часть — 260–280 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 170–190 грн;
  • ребра — 220–260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Мясные ряды Привоза

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

  • толстолобик — 50–100 грн;
  • караси — 70–100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–160 грн.

Рыбный ряд Привоза

Читайте также и сравнивайте: На Привозе в Одессе изменились цены: сколько стоят сезонные овощи, фрукты и ягоды

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