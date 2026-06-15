Ключевые моменты:
- Аварийно-восстановительные работы обойдутся в 15,8 млн грн и завершатся до 31 декабря 2026 года.
- Мост обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение на трассе Н-33 и железнодорожном перегоне Каролино-Бугаз — Бугаз.
- Работы включают замену поврежденного асфальта, металлических балок, железобетонных конструкций и монтаж временного проезда для транспорта.
Ремонт моста в Затоке: детали тендера
Мост через Днестровский лиман соединяет Бессарабию с остальной частью Одесской области. Он используется как для автомобилей, так и для поездов и является одним из ключевых маршрутов региона. После атак россиян движение транспорта пришлось полностью закрыть и перенаправить через Маяки и трассу М-15.
Как сообщает система электронных закупок Prozorro, срочной починкой поврежденных участков займется подрядчик ООО «Группа компаний «Автострада».
Планируется убрать разрушенный асфальт и металлические конструкции, установить временные опоры, смонтировать новые балки, обновить деформационный шов и уложить новый асфальт. Фактически речь идет об укреплении и ремонте наиболее проблемной части моста, а не о его полной реконструкции.
Стоимость работ составляет 15 миллионов 783 тысячи 369 гривен.
Все работы должны завершить до 31 декабря 2026 года.
Напомним, первый массированный удар по мосту пришелся на апрель 2022 года. После частичного восстановления объект снова подвергался ракетным ударам и атакам морских дронов-камикадзе. Даже после значительных разрушений мост остается мишенью для врага.
Власти Одесской области рассматривают строительство альтернативного перехода, чтобы обеспечить стабильное сообщение юга региона с остальной частью Украины.
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