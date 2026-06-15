Ключевые моменты:

В Одессе 14 июня прошел полумарафон с участием 3566 спортсменов из 18 стран мира.

На старт вышли 232 военнослужащих, ветераны и участники с протезами.

В рамках мероприятия собрали 600 тысяч гривен на поддержку 122-й отдельной бригады теробороны.

Победителями на дистанции 21,1 км стали Иван Стребков и София Гармаш.

Атмосфера единства и поддержка армии

В рамках полумарафона состоялись забеги на дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км, 1,6 км, символический забег ветеранов «Герои Нации», детские старты, а также прошел первый в истории Клубный чемпионат Украины по шоссейному бегу среди беговых сообществ.

Маршрут пролегал историческими улицами города и вдоль побережья. Вместе с гражданскими участниками на старт вышли 232 военнослужащих Сил обороны Украины, ветераны с протезами и команда Superhumans Center.

«Для нас это свидетельство того, что Одесса живет, Украина живет, и мы продолжаем двигаться вперед», – отметил основатель Run Ukraine и ветеран российско-украинской войны Дмитрий Черницкий.

По его словам, проведение в Одессе таких мероприятий – яркое свидетельство стойкости тылового города.

Одесское гостеприимство оценили и гости из других регионов, приехавшие поддержать благотворительную инициативу.

«Сегодня собралась очень крутая комьюнити, очень много людей приехало из Киева, Днепра, Запорожья. Одесса объединяет, Одесса всех ждет», – подчеркнула первая заместитель начальника Одесской городской военной администрации Надежда Задорожная.

Главной целью забега в этом году стал сбор средств для украинских защитников. Благодаря регистрационным взносам участников и титульному партнеру мероприятия на помощь 122-й отдельной бригаде Территориальной обороны удалось собрать 600 тысяч гривен.

Итоги забегов: золото одесситов и рекорды ветеранов

На финише каждый участник получил уникальную медаль в виде лучей, сливающихся в один поток, как символ украинского единства. В спортивной части соревнований борьба за призовые места шла до последних секунд.

Дистанция 21,1 км (главный полумарафон)

Среди мужчин победил Иван Стребков, «серебро» взял Дмитрий Сирук из Ровенской области, «бронзу» – киевлянин Николай Нижник.

Среди женщин лучшей стала София Гармаш.

Дистанция 10 км

В абсолютной категории победу одержал одессит Анатолий Тонконоженко. Вторым и третьим финишировали киевляне Игорь Гелетий и Майк Пономаренко.

Специальный забег ветеранов «Герои Нации»

В специальном забеге ветеранов «Герои Нации» весь пьедестал заняли наши земляки: «золото» завоевал одессит Максим Кирьяков, «серебро» – одессит Максим Сушко, а «бронзу» увез Вадим Сапа из Запорожья.

Среди женщин на этой дистанции победила Мария Рослик из Днепра, а второе место заняла одесситка Мария Лановская.

Дистанция 5 км

Среди мужчин самым быстрым стал Дмитрий Иванов из Донецка, вторым финишировал одессит Вадим Мельник.

Среди женщин золото выиграла Иванка Пацула из Киева, а третье место завоевала одесситка Анна Гилянчук.

Как отметили в мэрии, мероприятие состоялось при активном содействии городских властей, патрульной полиции и Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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