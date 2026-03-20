Ключевые моменты:

Мост в Маяках полностью восстановили после обстрелов;

Это ключевая переправа, от которой зависит связь юга области с остальной Украиной;

Правительство готовит временный мост как резерв на случай новых атак.

Маршрут к портам на Дунае снова работает в полном объеме

После разрушения моста в Затоке именно маршрут через Маяки на трассе М-15 Одесса — Рени стал основной транспортной артерией для юга области. По нему осуществляется сообщение Бессарабии и дунайских громад с Одессой, другими регионами страны и логистическими направлениями.

В прошлом году мост в Маяках несколько раз подвергался вражеским атакам. В случае его полного разрушения юг Одесской области фактически рисковал остаться без стабильного сухопутного сообщения с остальной территорией Украины.

Как сообщил Сергей Сухомлин, после попаданий движение удалось быстро восстановить.

— Ремонт одной аварийной полосы выполнили практически сразу, поэтому грузовики фактически не прекращали движение. Уже через несколько недель начали полноценные восстановительные работы, и сейчас движение по мосту полностью обеспечено, — отметил он.

В то же время из-за угрозы повторных атак уже подготовлено резервное решение.

Речь идет о временном модульном мосте — металлической конструкции, которую можно быстро собрать и ввести в эксплуатацию. По словам Сухомлина, такая переправа относительно недорогая, может служить десятки лет и менее уязвима к повреждениям.

После согласования проекта Кабинетом министров начнется изготовление конструкции.

