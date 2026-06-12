Ключевые моменты:

Затока потеряла статус массового курорта из-за войны и разрушения Затокского моста.

Центральный район курорта за мостом больше всего пострадал от обстрелов и фактически стал опасным.

Побережье частично заминировано, купание официально запрещено из-за минной опасности и риска смещения мин после штормов.

На пляжах установлены тетраподы для защиты от возможного десанта.

Несмотря на запреты, часть местных и туристы все равно заходят в море.

Туристический поток резко снизился, но посетители из отдельных регионов и из-за границы иногда приезжают.

Пустые пляжи, тетраподы и люди, которые не сдаются

До начала полномасштабной войны Затока в Одесской области была одним из самых известных морских курортов Украины, который ежегодно принимал тысячи туристов. Сегодня жизнь поселка кардинально изменилась из-за разрушения Затокского моста и постоянной угрозы с моря.

Как живет Затока за разрушенным мостом, в проекте «Міста» показал Анатолий Анатолич. Железнодорожно-автомобильный мост через Днестровский лиман являлся ключевой транспортной артерией, объединявшей юго-западную часть Одесской области с другими регионами страны. Однако с начала войны он неоднократно становился мишенью российских атак ракетами и беспилотниками.

К слову, самые масштабные удары пришлись на весну 2022 года, декабрь 2025 и ночь на 9 июня 2026 года, когда очередной комбинированный обстрел окончательно сорвал работы по его восстановлению. Соответственно если раньше добраться из Одессы в Затоку можно было примерно через полчаса, то теперь из-за необходимости объезжать лиман дорога занимает около трех часов.

Именно за разрушенным мостом находится Центральный район Затоки, наиболее пострадавший от российских обстрелов. Вдоль побережья установлены бетонные тетраподы, появившиеся еще в 2022 году для защиты от возможной высадки русского десанта.

Местная жительница Эльвира Дорошенко объясняет, что купание официально запрещено, ведь морские мины могут перемещаться после штормов, а их точное расположение неизвестно.

По информации местных жителей, в 2022-2025 годах на пляжах Затоки из-за таких мин погибли 11 человек, еще четверо были ранены.

Несмотря на опасность, люди все равно заходят в море

Несмотря на официальные запреты, часть местных жителей и отдельные отдыхающие рискуют купаться. Кстати, туристов в последние годы значительно меньше, чем до войны, однако отдельные отдыхающие приезжали из Белгорода-Днестровского, Шабо и даже Молдовы.

После закрытия Центрального района предприниматели переехали работать в другие части Затоки, расположенные к разрушенному мосту, или вообще сменили место работы на другие курорты Одесской области. Правда, несмотря на войну, в Затоке продолжают работать магазины, супермаркеты, кофейные точки и маршрутный транспорт. Дефицита продуктов в поселке нет.

В общем, местные жители уверены, что по окончании войны курорт быстро возродится. Они надеются на приход инвесторов, строительство новых гостиниц и возвращение туристов.

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