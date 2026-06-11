Ключевые моменты:

Мосты в Армянске, Красноперекопске и на Чонгаре подверглись атакам украинских войск.

Ограничение движения по сухопутным маршрутам Крыма создаёт серьёзные трудности для логистики оккупантов.

За ночь сбито 195 вражеских дронов Shahed, Гербера, Италмас и других типов.

Зафиксировано попадание 2 ракет и 21 дрона на 9 локациях.

В Константиновке украинские военные ведут уличные бои, удерживая позиции вокруг города.

Что происходит с мостами и дорогами в Крыму

По информации телеграм-каналов «Крымский ветер» и DeepStat, 7-11 июня украинские силы атаковали несколько ключевых переправ:

Армянск и Красноперекопск – здесь были поражены автомобильные мосты, что ограничило движение техники.

– здесь были поражены автомобильные мосты, что ограничило движение техники. Чонгар – новый участок трассы Р‑280 получил два точных удара по автомобильному мосту. Старый мост непригоден, железнодорожный рядом ограничен после предыдущих ракетных ударов.

Арабатская стрелка – два моста в районе Геническа под огневым контролем украинских военных; чрезмерная нагрузка приводит к повреждению покрытия.

– два моста в районе Геническа под огневым контролем украинских военных; чрезмерная нагрузка приводит к повреждению покрытия. Перекопский перешеек – ключевой альтернативный маршрут с авто- и железной дорогой. Контроль здесь создаёт дополнительное логистическое плечо для врага примерно на 100 км и превращает территорию в «ловушку» для войск оккупантов.

– ключевой альтернативный маршрут с авто- и железной дорогой. Контроль здесь создаёт дополнительное логистическое плечо для врага примерно на 100 км и превращает территорию в «ловушку» для войск оккупантов. Керченский пролив – Керченский мост остаётся «главными воротами», но украинские удары и постоянные угрозы осложняют его использование.

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Как это влияет на логистику оккупантов

Украинские войска активно контролируют южные направления и ограничивают снабжение оккупантов в Крыму. Наряду с действиями на материке по трассе Таганрог–Мариуполь–Волноваха блокада «сухопутного коридора» замедляет движение техники, повышает расход топлива и увеличивает износ оборудования.

Эксперты отмечают, что даже если мосты будут восстановлены, контроль над ключевыми маршрутами позволяет Силам Обороны влиять на передвижение противника и усиливать стратегический эффект «голодного пайка».

Эффективное использование Middle strike и контроль над логистикой создаёт преимущества для обороны и наносит ощутимый урон оккупационной группировке.

«Не стоит впадать в эйфорию от поражения мостов, ведь их можно восстановить, чем и занимаются уже сейчас московиты. Однако Силы Обороны продемонстрировали гораздо больше — возможности, которыми они могут контролировать все, что движется по южной части оккупированной территории, в частности, из Крыма. Украинские военные уже увеличивают потенциал Middle strike, сажая оккупационную группировку на юге «на голодный паек»», — пишет DeepStat.

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Атаки дронов и ракет 11 июня: что известно

Ночью на Украину были выпущены две баллистические ракеты «Искандер-М» и 221 ударный беспилотник типа Shahed. Противовоздушная оборона сработала эффективно: на северном, южном и восточном направлениях сбито 195 вражеских БПЛА.

При этом зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

На фронте, по данным Генштаба ВСУ, за сутки зафиксировано 251 боевое столкновение. Потери российских оккупантов за прошедшие составили 1310 человек. Кроме того, уничтожены:

6 танков;

10 боевых бронированных машин;

74 артиллерийские системы;

2 реактивные системы залпового огня;

2 средства ПВО;

9 наземных робототехнических комплексов;

2120 беспилотных летательных аппаратов;

326 единиц автотехники.

Ситуация в Константиновке

По словам командира батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады Сергея Ярого, город оказался в полуокружении: противник продвинулся в районе Часова Яра и Берестков. Логистика в город крайне затруднена — доставка подкреплений и эвакуация осложнены.

Украинские войска удерживают позиции вокруг города и ведут городские бои на флангах, выбивая врага с улиц штурмовыми подразделениями. Противник продвигается малыми группами, используя зеленые насаждения как укрытия, но ситуация ещё может быть исправлена.

Напомним, сегодня в Украине впервые официально отмечается День сил беспилотных систем ВСУ.