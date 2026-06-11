Ключевые моменты:
- Мосты в Армянске, Красноперекопске и на Чонгаре подверглись атакам украинских войск.
- Ограничение движения по сухопутным маршрутам Крыма создаёт серьёзные трудности для логистики оккупантов.
- За ночь сбито 195 вражеских дронов Shahed, Гербера, Италмас и других типов.
- Зафиксировано попадание 2 ракет и 21 дрона на 9 локациях.
- В Константиновке украинские военные ведут уличные бои, удерживая позиции вокруг города.
Что происходит с мостами и дорогами в Крыму
По информации телеграм-каналов «Крымский ветер» и DeepStat, 7-11 июня украинские силы атаковали несколько ключевых переправ:
- Армянск и Красноперекопск – здесь были поражены автомобильные мосты, что ограничило движение техники.
- Чонгар – новый участок трассы Р‑280 получил два точных удара по автомобильному мосту. Старый мост непригоден, железнодорожный рядом ограничен после предыдущих ракетных ударов.
- Арабатская стрелка – два моста в районе Геническа под огневым контролем украинских военных; чрезмерная нагрузка приводит к повреждению покрытия.
- Перекопский перешеек – ключевой альтернативный маршрут с авто- и железной дорогой. Контроль здесь создаёт дополнительное логистическое плечо для врага примерно на 100 км и превращает территорию в «ловушку» для войск оккупантов.
- Керченский пролив – Керченский мост остаётся «главными воротами», но украинские удары и постоянные угрозы осложняют его использование.
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Как это влияет на логистику оккупантов
Украинские войска активно контролируют южные направления и ограничивают снабжение оккупантов в Крыму. Наряду с действиями на материке по трассе Таганрог–Мариуполь–Волноваха блокада «сухопутного коридора» замедляет движение техники, повышает расход топлива и увеличивает износ оборудования.
Эксперты отмечают, что даже если мосты будут восстановлены, контроль над ключевыми маршрутами позволяет Силам Обороны влиять на передвижение противника и усиливать стратегический эффект «голодного пайка».
Эффективное использование Middle strike и контроль над логистикой создаёт преимущества для обороны и наносит ощутимый урон оккупационной группировке.
«Не стоит впадать в эйфорию от поражения мостов, ведь их можно восстановить, чем и занимаются уже сейчас московиты. Однако Силы Обороны продемонстрировали гораздо больше — возможности, которыми они могут контролировать все, что движется по южной части оккупированной территории, в частности, из Крыма. Украинские военные уже увеличивают потенциал Middle strike, сажая оккупационную группировку на юге «на голодный паек»», — пишет DeepStat.
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Атаки дронов и ракет 11 июня: что известно
Ночью на Украину были выпущены две баллистические ракеты «Искандер-М» и 221 ударный беспилотник типа Shahed. Противовоздушная оборона сработала эффективно: на северном, южном и восточном направлениях сбито 195 вражеских БПЛА.
При этом зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
На фронте, по данным Генштаба ВСУ, за сутки зафиксировано 251 боевое столкновение. Потери российских оккупантов за прошедшие составили 1310 человек. Кроме того, уничтожены:
- 6 танков;
- 10 боевых бронированных машин;
- 74 артиллерийские системы;
- 2 реактивные системы залпового огня;
- 2 средства ПВО;
- 9 наземных робототехнических комплексов;
- 2120 беспилотных летательных аппаратов;
- 326 единиц автотехники.
Ситуация в Константиновке
По словам командира батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады Сергея Ярого, город оказался в полуокружении: противник продвинулся в районе Часова Яра и Берестков. Логистика в город крайне затруднена — доставка подкреплений и эвакуация осложнены.
Украинские войска удерживают позиции вокруг города и ведут городские бои на флангах, выбивая врага с улиц штурмовыми подразделениями. Противник продвигается малыми группами, используя зеленые насаждения как укрытия, но ситуация ещё может быть исправлена.
Напомним, сегодня в Украине впервые официально отмечается День сил беспилотных систем ВСУ.