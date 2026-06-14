Ключевые моменты:

В Одессе провели тестовую проверку инклюзивного пляжа на 11 станции Большого Фонтана на доступность для людей с инвалидностью.

Оценили полный маршрут: от спецтранспорта до выхода на песок и воды.

Проверяли организацию перевозки маломобильных групп и реальную доступность пляжной инфраструктуры.

По итогам мониторинга подготовили предложения по улучшению логистики и обустройству пляжа.

В городе открыто 13 пляжных зон, которые прошли проверку на безопасность.

Действительно ли инклюзивный пляж в Одессе доступен

В Одессе провели тестовый выезд в зону отдыха на городском инклюзивном пляже, расположенном на 11-й станции Большого Фонтана.

Главной задачей мониторинга была проверка на практике организации перевозки маломобильных групп населения по специализированному транспорту, а также оценка реального уровня доступности самой пляжной инфраструктуры.

Стоит отметить, что участники аудитного выезда прошли весь маршрут – от посадки в специальный транспорт до выхода непосредственно на песок и до кромки воды. Они обращали внимание на удобство подъездов к морю, состояние тактильных элементов навигации, качество деревянных настилов для колесных кресел, а также доступность раздевалок, туалетов и зон отдыха у побережья.

Ведь такой формат проверки позволил собрать непосредственные отзывы от пользователей инклюзивной инфраструктуры. По итогам мониторинга сформировали перечень предложений по улучшению логистики и дополнительному обустройству пляжа.

Напомним, в Одессе официально открыли доступ к 13 пляжным зонам на побережье. Все локации прошли проверку специальной комиссии на соответствие требованиям безопасности. Сегодня, 13 июня, температура морской воды в Одессе составит 19–20 °C — уже достаточно тепло для комфортного купания.