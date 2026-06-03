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В одном из парков Черноморска подросток на электросамокате не справился с управлением и протаранил детскую коляску.

Детская коляска перевернулась от удара, ребенок получил ссадины и сильный ушиб головы.

Местные жители требуют усилить контроль за движением двухколесного транспорта в пешеходных зонах.

Об имевшем место на днях инциденте сообщили очевидцы в паблике «Подслушано Черноморск» в «Фейсбуке».

По словам матери пострадавшего ребенка, на вид виновнику аварии около 12-14 лет. Он двигался по парковой аллее на высокой скорости и не успел затормозить перед пешеходами.

«От удара коляска перевернулась, ребенок весь в ссадинах, на голове большой синяк. Какие будут последствия после удара – пока неизвестно», – пишет автор публикации.

Жители Черноморска активно обсуждают случившееся и выражают возмущение тем, что дети бесконтрольно гоняют на мощных электросамокатах в местах массового отдыха, подвергая опасности жизни прохожих и маленьких детей.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий значительное усиление ответственности за нарушение правил пользования электросамокатами и другим малым электротранспортом.