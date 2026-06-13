Ключевые моменты:

  • Бочмановка сохранила традиции нескольких народов и уникальное культурное наследие
  • В селе бережно хранят свидетельства очевидцев Голодомора 1932-1933 годов
  • Дом культуры и библиотека стали центрами жизни громады
  • Бочмановка известна фестивалями, народными песнями и борщом с любистком

Край, куда всегда возвращаются аисты

Бочмановка — село Подольского района, входящее в состав Куяльницкой громады. Оно является настоящим источником национальной идентичности, культуры, народных песен и традиций.

Наша журналистка Любовь Кузьменко пообщалась с жителями села, работниками учреждений культуры, изучила местные исторические материалы и свидетельства очевидцев трагических событий ХХ века, которые хранятся в сельской библиотеке.

История Бочмановки показывает, как громада с населением около 900 человек продолжает сохранять традиции, поддерживать культурную жизнь и передавать память о прошлом следующим поколениям.

Об истории возникновения села и о том, как оно живет сегодня, читайте в «Одесской жизни».

Бочмановка на карте
Бочмановка на карте Одесской области

Край, куда всегда возвращаются аисты

Бочмановка — село Подольского района, входящее в состав Куяльницкой громады. Оно является настоящим источником национальной идентичности, культуры, народных песен и традиций.

Об истории возникновения села и о том, как оно живет сегодня, читайте в «Одесской жизни».

Бочмановка на карте
Бочмановка на карте Одесской области

Здесь не соперничают, а дополняют друг друга

Когда въезжаешь в Бочмановку, местность кажется равнинной. Но на самом деле село расположено в пределах Подольской возвышенности, а его рельеф — это зеленые холмы и цветущие долины, среди которых берет начало река Кучурган и серебрится гладь пруда.

Крест при въезде в село
Крест при въезде в село

В Бочмановке живут украинцы, молдаване, русские, болгары, ромы и армяне. Каждая семья хранит свои традиции, но все они переплетены между собой. На свадьбах звучат украинские песни и молдавские мелодии, а на ярмарках можно попробовать блюда разных народов. Здесь разные культуры не соперничают, а дополняют друг друга.

Воспоминания жителей о голоде сохранены

Пруд в Бочмановке

Бочмановка, как и многие украинские села, тяжело пережила Голодомор 1932-1933 годов. В книге «Воспоминания свидетелей Голодомора» хранятся свидетельства очевидцев. Среди них — воспоминания Ивана Геруса (ныне покойного). В те годы его отец ездил на заработки в Киев или на Донбасс и в 1932 году домой не вернулся. Иван остался старшим в семье.

— Мама часто куда-то ездила, искала отца. Но о нем мы так ничего и не узнали. Все работали в колхозном поле. Жили впроголодь. Ели траву, ягоды, грибы, ворон. За людьми следили, чтобы они не пилили деревья на отопление. Поэтому летом мы собирали сухой навоз и им топили, — вспоминал Иван Дмитриевич.

Лопатюк Валентина Павловна
Валентина Лопатюк

Валентине Лопатюк исполнилось 99 лет. Во времена Голодомора она была ребенком, но память о тех страшных годах сохранилась на всю жизнь.

— Дети ходили собирать колоски. Но поля охраняли военные и угрожали детям. В селе в пищу шло всё: лебеда, калачики, виноградные листья. Если находили картофельные очистки — это считалось большой удачей. Активисты устраивали ночные обыски и забирали последнее. Нас было трое в семье. Нам нечем было топить, мы болели от холода и голода. Отец работал заведующим складом в заготзерне, поэтому получал паек. Благодаря этому мы и выжили, — вспоминает Валентина Павловна.

Чествование Героев
Чествование Героев в Бочмановке

В сельской библиотеке хранятся все воспоминания очевидцев Голодомора для сохранения исторической правды о геноциде украинского народа.

Колхоз-миллионер, который проложил дороги, служащие до сих пор

БОЧМАНОВКА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Детская площадка в селе Бочмановка

В период коллективизации на территории сел Чубовка, Тимотиновка и Бочмановка были созданы колхозы. После окончания Второй мировой войны три хозяйства объединили в одно. В 1962 году колхоз имени Тараса Шевченко возглавил Владимир Овсянецкий, который внедрял инновационные технологии лучших животноводческих ферм Херсонщины. Именно при нем хозяйство значительно расширилось и насчитывало более двух тысяч голов крупного рогатого скота. Начали работать колбасный цех и цементный завод, были проложены дороги, некоторые из которых служат жителям Бочмановки и сегодня. Тогда колхоз стал миллионером.

Детский сад
Детский сад

Позже хозяйство пережило ряд преобразований. Сегодня это общество «Инсахарпром», которое активно участвует в жизни села.

От глиняной хаты — к библиотеке

В селе работает современная библиотека, расположенная в Доме культуры. Возглавляет её Карина Пушкина.

— Сегодняшняя библиотека — это не просто хранилище книг, а полноценное современное культурное и образовательное пространство, — говорит Карина.

Недавно в рамках Интеллект-форума «Украинская книга в Одесской области» здесь состоялся круглый стол «Украинская книга в Одесской области».

БОЧМАНОВКА ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИК ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ
Екатерина Мельник, директор Дома культуры

Сам Дом культуры, который возглавляет Екатерина Мельник, является главным культурным центром Куяльницкой громады. Сегодня трудно представить, что развитие культуры в селе начиналось в обычной глиняной хате. Но уже тогда здесь действовали хор и ансамбль. Позже появился театр миниатюр, юмористические постановки которого жители помнят до сих пор.

Дом культуры в Бочмановке
Дом культуры в Бочмановке

Недавно Дом культуры был отремонтирован в рамках программы развития севера Одесской области.

Фестивали, известные всей Украине

В 2020-х годах Бочмановка стала известным культурным центром, в частности как площадка для выездных мероприятий Всеукраинского форума «Украинская книга в Одесской области» и гастрономического фестиваля «Вишня-Fest».

БОЧМАНОВКА
Фестиваль «Вишня-Fest»
БОЧМАНОВКА
В 2026 году Бочмановка стала одной из площадок Всеукраинского форума «Украинская книга в Одесской области»

Любительские театральные и фольклорные коллективы участвуют в народных обрядах и праздниках. Детские и молодежные кружки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, вокальные коллективы «Домисольки», «Элегия», «Легіт», театральный кружок, клуб досуга «Игросвит», чтецы художественного слова — все они обогащают культурную жизнь края.

Все эти коллективы являются постоянными участниками масштабных праздников громады, фестивалей, конкурсов, просветительских мероприятий и благотворительных концертов в поддержку ВСУ.

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Борщ с любистком покорил американцев

Здесь бережно сохраняют историю села. Одной из удачных инициатив Екатерины Мельник стал видеопроект «Моё село», посвященный традициям, колориту, туристическим местам и культурно-историческому наследию Бочмановки.

БОЧМАНОВКА КОЛОДЕЦ
Колодец в селе Бочмановка

На праздники здесь всегда накрывают большие столы. Делегация из города Берлингтон (США), например, была впечатлена знаменитым бочмановским борщом с любистком, который представили на фестивале «Пан Борщ» в селе Косы.

— Побывав однажды в нашем крае, вы обязательно захотите вернуться снова, — уверена Екатерина Мельник. — Верю, что и наши люди, которые из-за войны разъехались по разным местам, вернутся в Бочмановку, как аисты, которые каждую весну возвращаются в родное село.

Таланты Бочмановки
Таланты Бочмановки

Историческая справка

  • Село было основано в начале XIX века. После освобождения Северного Причерноморья от власти Османской империи земли, вошедшие в состав Российской империи, передавались украинским и российским помещикам.
  • Территория будущего села досталась управляющему Подольем, в состав которого тогда входили современные Житомирская, Хмельницкая и Винницкая области.
  • Первыми поселенцами стали украинцы, румыны и преимущественно поляки. Поэтому жителей этих мест долгое время называли «польщаками».
  • На территории современной Бочмановки в 1830-х годах возникли сёла Елисаветовка (впоследствии Чубовка), Тимотиновка, а позднее и сама Бочмановка.
  • Сегодня эти три населённых пункта входят в Бочмановский старостинский округ Куяльницкой громады.
  • Первое упоминание о селе датируется 1882 годом и содержится в метрической записи церкви села Косы. Однако официальной датой основания считается 1852 год.
  • Первую избу-читальню здесь открыл в 1918 году Ефим Притуляк. В ней насчитывалось всего 25 книг. Позже она превратилась в библиотеку, которая до войны располагала уже 1100 книгами и обслуживала около 150 читателей.
  • Во время Второй мировой войны библиотека была уничтожена.
  • В 1946 году жители села во главе с Николаем Палионко начали создавать новую библиотеку.
  • Сегодня в селе проживает около 900 человек.

Их потомки до сих пор живут в селе

  • Среди семей, стоявших у истоков поселения и чьи потомки до сих пор живут в Бочмановке, были Чабаны, Стели, Цурканы, Кабаки, Боровские, Хмарские, Якубовские, Банташи, Тимуши и Карауши.
  • Первые магазины принадлежали еврейским предпринимателям Фудвану и Морозовскому, которые привозили товары из Балты и Одессы.

Существует несколько версий происхождения названия села. По одной из них, управляющего этими землями звали Бочман, откуда и произошло название населённого пункта. Согласно другой версии, название возникло из выражения «Бач, як манить земля» («Посмотри, как манит земля»).

Ранее мы рассказывали, что в сёлах Одесской области закрыли школы и детские сады — как сегодня выживают Червоне и Елизаветовка.

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