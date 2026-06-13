Ключевые моменты:

Бочмановка сохранила традиции нескольких народов и уникальное культурное наследие

В селе бережно хранят свидетельства очевидцев Голодомора 1932-1933 годов

Дом культуры и библиотека стали центрами жизни громады

Бочмановка известна фестивалями, народными песнями и борщом с любистком

Край, куда всегда возвращаются аисты

Бочмановка — село Подольского района, входящее в состав Куяльницкой громады. Оно является настоящим источником национальной идентичности, культуры, народных песен и традиций.

Наша журналистка Любовь Кузьменко пообщалась с жителями села, работниками учреждений культуры, изучила местные исторические материалы и свидетельства очевидцев трагических событий ХХ века, которые хранятся в сельской библиотеке.

История Бочмановки показывает, как громада с населением около 900 человек продолжает сохранять традиции, поддерживать культурную жизнь и передавать память о прошлом следующим поколениям.

Об истории возникновения села и о том, как оно живет сегодня, читайте в «Одесской жизни».

Край, куда всегда возвращаются аисты

Бочмановка — село Подольского района, входящее в состав Куяльницкой громады. Оно является настоящим источником национальной идентичности, культуры, народных песен и традиций.

Об истории возникновения села и о том, как оно живет сегодня, читайте в «Одесской жизни».

Здесь не соперничают, а дополняют друг друга

Когда въезжаешь в Бочмановку, местность кажется равнинной. Но на самом деле село расположено в пределах Подольской возвышенности, а его рельеф — это зеленые холмы и цветущие долины, среди которых берет начало река Кучурган и серебрится гладь пруда.

В Бочмановке живут украинцы, молдаване, русские, болгары, ромы и армяне. Каждая семья хранит свои традиции, но все они переплетены между собой. На свадьбах звучат украинские песни и молдавские мелодии, а на ярмарках можно попробовать блюда разных народов. Здесь разные культуры не соперничают, а дополняют друг друга.

Воспоминания жителей о голоде сохранены

Бочмановка, как и многие украинские села, тяжело пережила Голодомор 1932-1933 годов. В книге «Воспоминания свидетелей Голодомора» хранятся свидетельства очевидцев. Среди них — воспоминания Ивана Геруса (ныне покойного). В те годы его отец ездил на заработки в Киев или на Донбасс и в 1932 году домой не вернулся. Иван остался старшим в семье.

— Мама часто куда-то ездила, искала отца. Но о нем мы так ничего и не узнали. Все работали в колхозном поле. Жили впроголодь. Ели траву, ягоды, грибы, ворон. За людьми следили, чтобы они не пилили деревья на отопление. Поэтому летом мы собирали сухой навоз и им топили, — вспоминал Иван Дмитриевич.

Валентине Лопатюк исполнилось 99 лет. Во времена Голодомора она была ребенком, но память о тех страшных годах сохранилась на всю жизнь.

— Дети ходили собирать колоски. Но поля охраняли военные и угрожали детям. В селе в пищу шло всё: лебеда, калачики, виноградные листья. Если находили картофельные очистки — это считалось большой удачей. Активисты устраивали ночные обыски и забирали последнее. Нас было трое в семье. Нам нечем было топить, мы болели от холода и голода. Отец работал заведующим складом в заготзерне, поэтому получал паек. Благодаря этому мы и выжили, — вспоминает Валентина Павловна.

В сельской библиотеке хранятся все воспоминания очевидцев Голодомора для сохранения исторической правды о геноциде украинского народа.

Колхоз-миллионер, который проложил дороги, служащие до сих пор

В период коллективизации на территории сел Чубовка, Тимотиновка и Бочмановка были созданы колхозы. После окончания Второй мировой войны три хозяйства объединили в одно. В 1962 году колхоз имени Тараса Шевченко возглавил Владимир Овсянецкий, который внедрял инновационные технологии лучших животноводческих ферм Херсонщины. Именно при нем хозяйство значительно расширилось и насчитывало более двух тысяч голов крупного рогатого скота. Начали работать колбасный цех и цементный завод, были проложены дороги, некоторые из которых служат жителям Бочмановки и сегодня. Тогда колхоз стал миллионером.

Позже хозяйство пережило ряд преобразований. Сегодня это общество «Инсахарпром», которое активно участвует в жизни села.

От глиняной хаты — к библиотеке

В селе работает современная библиотека, расположенная в Доме культуры. Возглавляет её Карина Пушкина.

— Сегодняшняя библиотека — это не просто хранилище книг, а полноценное современное культурное и образовательное пространство, — говорит Карина.

Недавно в рамках Интеллект-форума «Украинская книга в Одесской области» здесь состоялся круглый стол «Украинская книга в Одесской области».

Сам Дом культуры, который возглавляет Екатерина Мельник, является главным культурным центром Куяльницкой громады. Сегодня трудно представить, что развитие культуры в селе начиналось в обычной глиняной хате. Но уже тогда здесь действовали хор и ансамбль. Позже появился театр миниатюр, юмористические постановки которого жители помнят до сих пор.

Недавно Дом культуры был отремонтирован в рамках программы развития севера Одесской области.

Фестивали, известные всей Украине

В 2020-х годах Бочмановка стала известным культурным центром, в частности как площадка для выездных мероприятий Всеукраинского форума «Украинская книга в Одесской области» и гастрономического фестиваля «Вишня-Fest».

Любительские театральные и фольклорные коллективы участвуют в народных обрядах и праздниках. Детские и молодежные кружки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, вокальные коллективы «Домисольки», «Элегия», «Легіт», театральный кружок, клуб досуга «Игросвит», чтецы художественного слова — все они обогащают культурную жизнь края.

Все эти коллективы являются постоянными участниками масштабных праздников громады, фестивалей, конкурсов, просветительских мероприятий и благотворительных концертов в поддержку ВСУ.

Борщ с любистком покорил американцев

Здесь бережно сохраняют историю села. Одной из удачных инициатив Екатерины Мельник стал видеопроект «Моё село», посвященный традициям, колориту, туристическим местам и культурно-историческому наследию Бочмановки.

На праздники здесь всегда накрывают большие столы. Делегация из города Берлингтон (США), например, была впечатлена знаменитым бочмановским борщом с любистком, который представили на фестивале «Пан Борщ» в селе Косы.

— Побывав однажды в нашем крае, вы обязательно захотите вернуться снова, — уверена Екатерина Мельник. — Верю, что и наши люди, которые из-за войны разъехались по разным местам, вернутся в Бочмановку, как аисты, которые каждую весну возвращаются в родное село.

Историческая справка

Село было основано в начале XIX века. После освобождения Северного Причерноморья от власти Османской империи земли, вошедшие в состав Российской империи, передавались украинским и российским помещикам.

Территория будущего села досталась управляющему Подольем, в состав которого тогда входили современные Житомирская, Хмельницкая и Винницкая области.

Первыми поселенцами стали украинцы, румыны и преимущественно поляки. Поэтому жителей этих мест долгое время называли «польщаками».

На территории современной Бочмановки в 1830-х годах возникли сёла Елисаветовка (впоследствии Чубовка), Тимотиновка, а позднее и сама Бочмановка.

Сегодня эти три населённых пункта входят в Бочмановский старостинский округ Куяльницкой громады.

Первое упоминание о селе датируется 1882 годом и содержится в метрической записи церкви села Косы. Однако официальной датой основания считается 1852 год.

Первую избу-читальню здесь открыл в 1918 году Ефим Притуляк. В ней насчитывалось всего 25 книг. Позже она превратилась в библиотеку, которая до войны располагала уже 1100 книгами и обслуживала около 150 читателей.

Во время Второй мировой войны библиотека была уничтожена.

В 1946 году жители села во главе с Николаем Палионко начали создавать новую библиотеку.

Сегодня в селе проживает около 900 человек.

Их потомки до сих пор живут в селе

Среди семей, стоявших у истоков поселения и чьи потомки до сих пор живут в Бочмановке, были Чабаны, Стели, Цурканы, Кабаки, Боровские, Хмарские, Якубовские, Банташи, Тимуши и Карауши.

Первые магазины принадлежали еврейским предпринимателям Фудвану и Морозовскому, которые привозили товары из Балты и Одессы.

Существует несколько версий происхождения названия села. По одной из них, управляющего этими землями звали Бочман, откуда и произошло название населённого пункта. Согласно другой версии, название возникло из выражения «Бач, як манить земля» («Посмотри, как манит земля»).

Ранее мы рассказывали, что в сёлах Одесской области закрыли школы и детские сады — как сегодня выживают Червоне и Елизаветовка.

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