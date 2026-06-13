Ключевые моменты:
- Бочмановка сохранила традиции нескольких народов и уникальное культурное наследие
- В селе бережно хранят свидетельства очевидцев Голодомора 1932-1933 годов
- Дом культуры и библиотека стали центрами жизни громады
- Бочмановка известна фестивалями, народными песнями и борщом с любистком
Край, куда всегда возвращаются аисты
Бочмановка — село Подольского района, входящее в состав Куяльницкой громады. Оно является настоящим источником национальной идентичности, культуры, народных песен и традиций.
Наша журналистка Любовь Кузьменко пообщалась с жителями села, работниками учреждений культуры, изучила местные исторические материалы и свидетельства очевидцев трагических событий ХХ века, которые хранятся в сельской библиотеке.
История Бочмановки показывает, как громада с населением около 900 человек продолжает сохранять традиции, поддерживать культурную жизнь и передавать память о прошлом следующим поколениям.
Об истории возникновения села и о том, как оно живет сегодня, читайте в «Одесской жизни».
Край, куда всегда возвращаются аисты
Бочмановка — село Подольского района, входящее в состав Куяльницкой громады. Оно является настоящим источником национальной идентичности, культуры, народных песен и традиций.
Об истории возникновения села и о том, как оно живет сегодня, читайте в «Одесской жизни».
Здесь не соперничают, а дополняют друг друга
Когда въезжаешь в Бочмановку, местность кажется равнинной. Но на самом деле село расположено в пределах Подольской возвышенности, а его рельеф — это зеленые холмы и цветущие долины, среди которых берет начало река Кучурган и серебрится гладь пруда.
В Бочмановке живут украинцы, молдаване, русские, болгары, ромы и армяне. Каждая семья хранит свои традиции, но все они переплетены между собой. На свадьбах звучат украинские песни и молдавские мелодии, а на ярмарках можно попробовать блюда разных народов. Здесь разные культуры не соперничают, а дополняют друг друга.
Воспоминания жителей о голоде сохранены
Бочмановка, как и многие украинские села, тяжело пережила Голодомор 1932-1933 годов. В книге «Воспоминания свидетелей Голодомора» хранятся свидетельства очевидцев. Среди них — воспоминания Ивана Геруса (ныне покойного). В те годы его отец ездил на заработки в Киев или на Донбасс и в 1932 году домой не вернулся. Иван остался старшим в семье.
— Мама часто куда-то ездила, искала отца. Но о нем мы так ничего и не узнали. Все работали в колхозном поле. Жили впроголодь. Ели траву, ягоды, грибы, ворон. За людьми следили, чтобы они не пилили деревья на отопление. Поэтому летом мы собирали сухой навоз и им топили, — вспоминал Иван Дмитриевич.
Валентине Лопатюк исполнилось 99 лет. Во времена Голодомора она была ребенком, но память о тех страшных годах сохранилась на всю жизнь.
— Дети ходили собирать колоски. Но поля охраняли военные и угрожали детям. В селе в пищу шло всё: лебеда, калачики, виноградные листья. Если находили картофельные очистки — это считалось большой удачей. Активисты устраивали ночные обыски и забирали последнее. Нас было трое в семье. Нам нечем было топить, мы болели от холода и голода. Отец работал заведующим складом в заготзерне, поэтому получал паек. Благодаря этому мы и выжили, — вспоминает Валентина Павловна.
В сельской библиотеке хранятся все воспоминания очевидцев Голодомора для сохранения исторической правды о геноциде украинского народа.
Колхоз-миллионер, который проложил дороги, служащие до сих пор
В период коллективизации на территории сел Чубовка, Тимотиновка и Бочмановка были созданы колхозы. После окончания Второй мировой войны три хозяйства объединили в одно. В 1962 году колхоз имени Тараса Шевченко возглавил Владимир Овсянецкий, который внедрял инновационные технологии лучших животноводческих ферм Херсонщины. Именно при нем хозяйство значительно расширилось и насчитывало более двух тысяч голов крупного рогатого скота. Начали работать колбасный цех и цементный завод, были проложены дороги, некоторые из которых служат жителям Бочмановки и сегодня. Тогда колхоз стал миллионером.
Позже хозяйство пережило ряд преобразований. Сегодня это общество «Инсахарпром», которое активно участвует в жизни села.
От глиняной хаты — к библиотеке
В селе работает современная библиотека, расположенная в Доме культуры. Возглавляет её Карина Пушкина.
— Сегодняшняя библиотека — это не просто хранилище книг, а полноценное современное культурное и образовательное пространство, — говорит Карина.
Недавно в рамках Интеллект-форума «Украинская книга в Одесской области» здесь состоялся круглый стол «Украинская книга в Одесской области».
Сам Дом культуры, который возглавляет Екатерина Мельник, является главным культурным центром Куяльницкой громады. Сегодня трудно представить, что развитие культуры в селе начиналось в обычной глиняной хате. Но уже тогда здесь действовали хор и ансамбль. Позже появился театр миниатюр, юмористические постановки которого жители помнят до сих пор.
Недавно Дом культуры был отремонтирован в рамках программы развития севера Одесской области.
Фестивали, известные всей Украине
В 2020-х годах Бочмановка стала известным культурным центром, в частности как площадка для выездных мероприятий Всеукраинского форума «Украинская книга в Одесской области» и гастрономического фестиваля «Вишня-Fest».
Любительские театральные и фольклорные коллективы участвуют в народных обрядах и праздниках. Детские и молодежные кружки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, вокальные коллективы «Домисольки», «Элегия», «Легіт», театральный кружок, клуб досуга «Игросвит», чтецы художественного слова — все они обогащают культурную жизнь края.
Все эти коллективы являются постоянными участниками масштабных праздников громады, фестивалей, конкурсов, просветительских мероприятий и благотворительных концертов в поддержку ВСУ.
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Борщ с любистком покорил американцев
Здесь бережно сохраняют историю села. Одной из удачных инициатив Екатерины Мельник стал видеопроект «Моё село», посвященный традициям, колориту, туристическим местам и культурно-историческому наследию Бочмановки.
На праздники здесь всегда накрывают большие столы. Делегация из города Берлингтон (США), например, была впечатлена знаменитым бочмановским борщом с любистком, который представили на фестивале «Пан Борщ» в селе Косы.
— Побывав однажды в нашем крае, вы обязательно захотите вернуться снова, — уверена Екатерина Мельник. — Верю, что и наши люди, которые из-за войны разъехались по разным местам, вернутся в Бочмановку, как аисты, которые каждую весну возвращаются в родное село.
Историческая справка
- Село было основано в начале XIX века. После освобождения Северного Причерноморья от власти Османской империи земли, вошедшие в состав Российской империи, передавались украинским и российским помещикам.
- Территория будущего села досталась управляющему Подольем, в состав которого тогда входили современные Житомирская, Хмельницкая и Винницкая области.
- Первыми поселенцами стали украинцы, румыны и преимущественно поляки. Поэтому жителей этих мест долгое время называли «польщаками».
- На территории современной Бочмановки в 1830-х годах возникли сёла Елисаветовка (впоследствии Чубовка), Тимотиновка, а позднее и сама Бочмановка.
- Сегодня эти три населённых пункта входят в Бочмановский старостинский округ Куяльницкой громады.
- Первое упоминание о селе датируется 1882 годом и содержится в метрической записи церкви села Косы. Однако официальной датой основания считается 1852 год.
- Первую избу-читальню здесь открыл в 1918 году Ефим Притуляк. В ней насчитывалось всего 25 книг. Позже она превратилась в библиотеку, которая до войны располагала уже 1100 книгами и обслуживала около 150 читателей.
- Во время Второй мировой войны библиотека была уничтожена.
- В 1946 году жители села во главе с Николаем Палионко начали создавать новую библиотеку.
- Сегодня в селе проживает около 900 человек.
Их потомки до сих пор живут в селе
- Среди семей, стоявших у истоков поселения и чьи потомки до сих пор живут в Бочмановке, были Чабаны, Стели, Цурканы, Кабаки, Боровские, Хмарские, Якубовские, Банташи, Тимуши и Карауши.
- Первые магазины принадлежали еврейским предпринимателям Фудвану и Морозовскому, которые привозили товары из Балты и Одессы.
Существует несколько версий происхождения названия села. По одной из них, управляющего этими землями звали Бочман, откуда и произошло название населённого пункта. Согласно другой версии, название возникло из выражения «Бач, як манить земля» («Посмотри, как манит земля»).
Ранее мы рассказывали, что в сёлах Одесской области закрыли школы и детские сады — как сегодня выживают Червоне и Елизаветовка.
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