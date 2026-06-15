Ключевые моменты:

Из Одессы летом 2026 года курсируют как скоростные «Інтерсіті», так и ночные и скорые поезда во все регионы страны.

Стоимость билетов зависит от типа поезда и класса вагона: плацкарт — от 250–380 грн, купе — 350–1100 грн, СВ/люкс — 1500–2500 грн; на «Інтерсіті» билеты дороже — от 437 до 1446 грн и выше.

Международное сообщение обеспечено прямым поездом Одесса — Перемышль (Польша) с ежедневными рейсами;

Стоимость купейного билета колеблется от 1300 до 1800 грн.

Список поездов, которые отправляются из Одессы

Скоростные поезда («Інтерсіті» / Дневные)

№765/766 Одесса — Киев (Абсолютно новый ежедневный скоростной рейс, запущенный в июне 2026).

№763/764 Одесса — Киев (Популярный скоростной поезд, частота которого увеличена до 6 раз в неделю).

№753/754 Одесса — Днепр (Исторический первый регулярный дневной «Інтерсіті» между городами, запущенный в конце этого июня).

№168 Одесса — Львов (Быстрый дневной поезд для прямых поездок на Западную Украину).

Ночные и скорые поезда (Внутреннее сообщение)

№105/106 «Черноморец» Одесса — Киев (Классический фирменный ночной экспресс).

№054/053 Одесса — Днепр (Традиционный вечерний ночной поезд).

№008/007 Одесса — Харьков (Регулярный ночной скорый поезд на восток страны).

№038 Одесса — Ужгород (Поезд дальнего следования через Львов в Закарпатье).

№026 Одесса — Ясиня / Рахов (Прямой карпатский маршрут для туристов и отдыхающих).

№136 Одесса — Черновцы (Поезд, соединяющий Одессу с Буковиной).

№078 Одесса — Ковель (Рейс на Волынь).

Международное сообщение

№036/035 Одесса — Перемышль (Польша) (Ежедневный прямой международный поезд, состыкованный с польскими внутренними рейсами).

Ранее «Укрзалізниця» анонсировала июньские изменения в движении пригородных поездов в Одесской области и увеличения количества мест в популярных направлениях

Новые поезда и стоимость проезда на популярных маршрутах

Поезда на Киев

Для поездок в столицу предложение рейсов в июне 2026 года является максимальным. Помимо классического ночного экспресса №105/106, с 27 июня запускается абсолютно новый ежедневный скоростной поезд «Интерсити» №765/766. Также до шести раз в неделю увеличена частоту курсирования уже известного скоростного рейса №763/764.

Стоимость билетов в плацкартных вагонах ночных поездов стартует от 280 грн и доходит до 350 грн. Купейные места стоят в диапазоне от 350 грн до 850 грн, а категория СВ (Люкс) обойдется от 1700 грн до 2500 грн. Что касается сидячих вагонов «Интерсити», то билеты 2-го класса обойдутся от 437 грн до 482 грн, тогда как более комфортный 1-й класс стоит от 868 грн до 1270 грн.

Поезда на Днепр

Главной железнодорожной новостью этого месяца стало назначение первого в истории регулярного скоростного поезда «Интерсити» №753/754 между Днепром и Одессой, который начинает ежедневно курсировать с 28 июня. Он существенно ускорит движение между городами и дополнит традиционный вечерний ночной поезд №054/053.

Ценообразование на новом скоростном Интерсити четко зафиксировано: билет в вагон 2-го класса стоит от 501 грн, а за 1-й класс придется заплатить от 1446 грн.

Если же выбирать привычный ночной рейс, то цена плацкарта составляет 250–350 грн, купе обойдется в 450–800 грн, а вагон СВ будет стоить от 1600 грн до 2200 грн.

Направление: Львов и Запад Украины

Одесский вокзал обеспечивает стабильное сообщение с ключевыми городами запада страны и карпатского региона. Сюда курсируют поезда дальнего следования до нескольких конечных станций:

№038 следует в Ужгород,

№026 соединяет Одессу с Ясиней и Раховом,

№136 доставляет пассажиров в Черновцы,

№078 едет в Ковель.

№168 быстро доставит до Львова.

Минимальная стоимость поездки в западном направлении в плацкарте колеблется в пределах 313–380 грн. Билеты в купейные вагоны, в зависимости от фирменности рейса и расстояния до конкретного города, стоят от 600 грн до 1100 грн. Для пассажиров, выбирающих максимальный комфорт в вагонах СВ, цены варьируются от 1500 грн до 2450 грн.

Поезда на Харьков

Сообщение с востоком Украины надежно обеспечивает регулярный ночной скорый поезд №008/007 сообщением Одесса — Харьков. Маршрут востребован, поэтому в летний период билеты на него раскупают очень быстро.

Самый дешевый способ добраться до Харькова — плацкартный вагон, проезд в котором стоит от 283 грн до 360 грн. Стоимость купейных билетов находится в пределах 450–950 грн за место. Вагоны повышенного комфорта СВ на этом маршруте стартуют от 1800 грн и могут достигать 2400 грн (цена традиционно выше в выходные дни).

Поезд в польский Перемышль

Для тех, кто планирует поездку в Европу или дальнейшую пересадку на иностранные железные дороги, ежедневно курсирует прямой поезд №036/035 Одеса — Перемышль. Его график удобно интегрирован с расписанием польских внутренних поездов.

Поскольку этот рейс является международным, стоимость проезда привязана к валютному курсу и меняется в зависимости от дня недели. На данный момент стоимость купейного билета в Перемышль составляет от 1300 грн до 1800 грн. Вагоны плацкартного типа на этом международном маршруте не предусмотрены.

Как сориентироваться и купить билет

Стоит помнить, что окончательная цена железнодорожного билета в Украине формируется по системе динамического ценообразования. Это означает, что билеты на вторник и среду обычно самые дешевые, а на пятницу и воскресенье — самые дорогие.

Также на стоимость влияет коэффициент фирменности вагонов (более новые вагоны с кондиционерами стоят дороже) и сезонный летний коэффициент. Глубина продажи билетов на большинство внутренних рейсов сейчас составляет 20 суток до даты отправления.

Билеты можно приобрести онлайн на официальных сайтах «Укрзалізниці» и через мобильные приложения.

Некоторые составы ходят не каждый день, поэтому проверяйте расписание заранее.

Планируя поездку из Одессы летом 2026 года, учитывайте время отправления и класс вагона, чтобы путешествие было комфортным. Скорые поезда удобны для дальних маршрутов, а Интерсити позволяют добраться быстро и с комфортом.