Ракетный удар по Затоке: опубликованы фото последствий (видео, фоторепортаж)

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате ракетных ударов по прибрежному поселку Затока и базам отдыха в Одесской области утром вторника, 26 июля.
Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о возгорании и разрушении частных домов прибрежных сел в Одесской области в результате попадания крылатых ракет.
В ГСЧС также сообщили, что пострадал мужчина, который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Также спасатели обнародовали видео и фото с места события:
А «Суспiльне Одеса» информирует, что в результате ракетного удара по Затоке разрушены частные дома и базы отдыха.
Сейчас спасатели продолжают работы по разбору разрушенных построек.
Напомним, в ночь на вторник, 26 июля, российские агрессоры обстреляли множеством авиационных и наземных ракет Одесскую и Николаевскую области Украины. Как сообщалось, обошлось без жертв.
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