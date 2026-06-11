Ключевые моменты:

Белгород-Днестровская громада официально включена в перечень зон возможных боевых действий.

Решение обеспечивает правовой статус территории и доступ к государственной поддержке.

Курортная зона Затоки остаётся заброшенной: дороги закрыты, а пляжи под охраной.

Что значит включение громады в перечень зон боевых действий

Как сообщили в Белгород-Днестровском городском совете, включение Белгород-Днестровской громады в перечень территорий возможных боевых действий закреплено приказом Минюста Украины №782/46176 от 1 июня 2026 года.

Это решение важно для:

правового урегулирования статуса громады;

применения механизмов государственной поддержки;

социальной защиты населения;

координации работы местных органов власти, предприятий и учреждений в условиях военного положения.

Работа по включению громады велась с 2025 года, когда Минрегион утвердил соответствующий перечень территорий.

Напомним, российская армия регулярно наносит удары по курортной зоне Затоки, повреждая базы отдыха и гражданскую инфраструктуру. Сейчас дорога через знаменитый мост в Затоке закрыта, а само побережье затянуто колючей проволокой. Центральные аллеи и пляжи, где раньше было не протолкнуться, заброшены.

Военные строго запрещают подходить к воде — опасность исходят как с воздуха, так и с моря. Черное море регулярно выбрасывает на берег взрывчатые предметы и опасные «сюрпризы».

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