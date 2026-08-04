Ключевые моменты:
- Комитет Рады поддержал законопроект об усилении защиты украинского языка.
- Требования по использованию государственного языка могут распространить на депутатов и ряд других специалистов.
- Документ предусматривает новые правила для образования, культуры и работы языкового омбудсмена.
- Законопроект еще должен рассмотреть парламент.
«Проект усиливает защиту украинского языка и усовершенствует нормы закона о государственном языке, который действует уже 7 лет», – написал у себя в «Фейсбуке» Вятрович.
Кого коснутся новые требования
Законопроект предлагает расширить перечень людей, которые обязаны владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.
Если документ примут, новые требования будут распространяться на:
- народных депутатов;
- руководителей государственных научных учреждений;
- руководителей государственных учреждений культуры;
- частных исполнителей;
- арбитражных управляющих;
- аудиторов.
Кроме того, предлагается закрепить право использовать украинский язык уже на этапе приема на работу.
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Что изменится в сфере образования
Документ предусматривает сразу несколько изменений.
Во внешкольном образовании хотят запретить использование государственного языка страны-агрессора во время учебного процесса.
Для детских лагерей и учреждений отдыха вводятся отдельные требования: их работники должны будут создавать для детей украиноязычную среду и соблюдать языковое законодательство. Для этого закон предлагают дополнить новой статьей «Государственный язык в сфере оздоровления и отдыха детей».
Частные школы смогут самостоятельно выбирать язык обучения, однако это не будет касаться языков государств, признанных Верховной Радой государствами-агрессорами или государствами-оккупантами.
Изменения для выборов и местных властей
Законопроект предлагает обязать членов избирательных комиссий и комиссий по проведению референдумов владеть государственным языком и использовать его во время выполнения своих полномочий.
Также местные советы хотят обязать создавать условия для развития и функционирования украинского языка на своей территории и содействовать его популяризации.
Новые правила для культуры, технологий и дипломатии
Документ предусматривает запрет на публичное исполнение, показ и демонстрацию произведений, которые исполняются на государственном языке государства-агрессора. Такое же ограничение предлагается распространить на фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы с подобным содержанием.
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Кроме того, если в Украине будет продаваться компьютерная программа без пользовательского интерфейса на украинском языке, покупателя должны будут предупредить об этом до покупки.
Еще одно изменение касается дипломатической службы – среди ее задач предлагают закрепить развитие и распространение украинского языка за рубежом.
Усилят контроль и ответственность
Законопроект уточняет процедуру рассмотрения жалоб и проведения проверок Уполномоченным по защите государственного языка.
Также предлагается усилить ответственность за нарушение требований закона об обязательном использовании государственного языка.
Что дальше
После единогласной поддержки гуманитарным комитетом законопроект №15412 должны вынести на рассмотрение Верховной Рады. Только после голосования в парламенте и подписания президентом документ сможет вступить в силу.
«Я надеюсь, что этот законопроект будет без промедлений вынесен на пленарное заседание и поддержан. Потому что язык – один из ключевых элементов нашего государственного единства и национальной безопасности», – отметил Вятрович.
Таким образом, пока речь идет лишь о законодательной инициативе, а окончательное решение остается за Верховной Радой.
Напомним, ранее в Украине пересмотрели статус русского языка.