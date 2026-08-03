Ключевые моменты:

В Рени летом работают не все детские кружки

Бесплатно можно посещать библиотеку и отдельные спортивные секции

Официальных мест для купания в громаде нет

Автор делится собственными проверенными идеями досуга

Летний отдых детей в небольших громадах имеет свои особенности: часть внешкольных учреждений приостанавливает работу на время каникул, а выбор безопасных мест для досуга ограничен. Именно с такой ситуацией сталкиваются семьи в Ренийской громаде. Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева, которая проводит лето вместе с четырехлетним внуком, на собственном опыте проверила, какие возможности остаются доступными. Также она пообщалась с тренерами спортивных секций и ознакомилась с информацией местных учреждений.

Немного актерского мастерства и телефоны, которые помнят динозавров

Почти на всё лето дети «осчастливили» меня, журналистку «Одесской жизни», внуком. В четыре года с небольшим ребенок впитывает всё как губка и каждый день нуждается в физическом и интеллектуальном развитии. Но как организовать процесс расширения кругозора и получения новых знаний?

Как только наступает лето, все внешкольные учреждения системы образования прекращают работу с детьми, педагоги уходят в законный отпуск. Значит, летом кружков нет.

Чтобы уберечь внука от гаджетов, с первого же дня я включила актерское мастерство: «Ой, солнышко, у бабушки компьютер и телефон такие старые, что помнят еще динозавров, поэтому мультики показывать категорически отказываются».

План сработал, но теперь нужна альтернатива. Чем же полезным занять ребенка?

Спасение во время каникул

В Рени работают частная секция восточных единоборств и футбольный клуб «Олимпик».

Есть и педагоги, которые не против подзаработать и имеют свободное время. С преподавателями можно договориться и водить ребенка, например, на уроки английского языка.

Если у ребенка есть способности к музыке, летом можно взять частные уроки у преподавателей музыкальной школы. Понравится малышу — с первого сентября появится новый ученик.

Если говорить о бесплатных вариантах, то это детская библиотека, которая работает всё лето. Для девочек недавно начала проводить тренировки по волейболу паралимпийка Наталья Нагибина. Также летом работает филиал Одесской детско-юношеской школы парусного спорта.

Самый популярный вариант — детские и скейт-площадки, тренажеры под открытым небом, несколько мест для игры в футбол и баскетбол, где можно вдоволь набегаться.

К сожалению, в Рени три оборудованные спортивные площадки, закрепленные за спортшколой и двумя лицеями, всегда закрыты — их берегут для тренировок под присмотром взрослых.

Парусный спорт: бесплатно, но желающих нет

Накануне лета школа парусного спорта искала «новую кровь». В конце мая тренер Валентина Кеба посетила учебные заведения и увлеченно рассказывала детям о романтике белых парусов.

— Я рассказываю им о нашей базе на озере Кагул, где занятия для детей бесплатные. Показываю лодки: для новичков есть класс «Оптимист», для более опытных — «Кадет». Объясняю, что рядом будут опытные яхтсмены. А школьники спрашивают: «А вы будете нас катать?». Объясняю, что это серьезный спорт, где нужно изучать теорию, уметь вязать узлы, знать устройство лодок. Яхты — это самостоятельность и целеустремленность. И что вы думаете? Ни одного желающего!

Тогда я поняла: презентацию нужно было показывать не детям, которые хотят сидеть в гаджетах и есть мороженое, а родителям, желающим развивать своих детей. Именно они должны заинтересовать ребенка и ежедневно поддерживать его.

Футбольный клуб: на поле выходит бабушка

Поскольку мой внук для парусного спорта, а также восточных единоборств еще слишком маленький, из всех возможностей остался футбол.

Андрей Удовин, который уже много лет руководит клубом «Олимпик», принимает малышей как раз с четырех лет. Хотя, если честно, в этом возрасте они еще не понимают самой сути игры — почему столько ребят борются за один мяч, если у тренера их целая куча? Это такие трогательные непоседы, которые вышли просто побегать по зеленой траве. Но эйфория от хаотичного бега — тоже вклад в здоровье, по крайней мере спать будут лучше.

Если говорить о моем внуке, то он поставил условие: тренируюсь только с бабушкой. Наверное, его испугали более взрослые дети с уже сформированными игровыми навыками.

И вот, как говорится, пенсия уже не за горами, а я гоняю с внуком мяч на стадионе «Водник». Краем глаза наблюдаю за тренером — какие именно упражнения он отрабатывает с детьми.

Тренер шутит: наверное, надо выдать клубную форму «Олимпика» еще и бабушке? Внук соглашается: «Да, у меня спортивная бабушка!». Конечно, я горжусь этим титулом, хотя пот льется градом.

— Не переживайте, мы тоже так начинали, — успокаивают меня родители более взрослых футболистов.

В «Олимпике» есть три группы — младшая, средняя и старшая. Подходы серьезные, нагрузки — тоже.

Чтобы малыши почувствовали себя Месси и Роналду, для них Андрей Удовин и его коллеги из детского футбольного клуба Измаила устраивают настоящие турниры. Ведь ничто так не мотивирует начинающего футболиста, как медаль после соревнований. Даже если она не золотая, а бронзовая.

Озера и река есть, но купаться в них нельзя

В летний зной детей тянет к воде с силой ядерного притяжения. Географически Ренийской громаде невероятно повезло: вокруг живописные пресноводные озера Ялпуг и Кагул, рядом Дунай. Но есть нюанс: в громаде нет ни одного официально открытого пляжа. Зоны отдыха у водоемов даже в мирное время так и не смогли нормально обустроить, а сейчас тем более не до этого.

Поэтому каждое лето местные власти действуют по давно проверенной схеме: вывешивают грозное объявление «Купание в необорудованных местах запрещено!» — и всё, ответственность с себя сняли, можно спать спокойно.

Но попробуйте объяснить это ребенку. Конечно, находятся смельчаки, которые тайком от родителей бегают на Дунай. А река шуток не любит: коварные камни, непредсказуемое течение, да еще и «сюрпризы» от местных рыбаков в виде оставленной лески с крючками. Дунай, к сожалению, уже собрал свой страшный урожай детских жизней…

Достаем тазики и бутылки — делаем безопасный пляж

Когда-то настоящей народной меккой отдыха был «Старый пляж» на озере Кагул. Восемь лет назад волонтеры даже попытались благоустроить это место: установили столики, мангал и несколько «грибков», чтобы создать тень. Городской совет со своей стороны смог привезти несколько машин песка и подсыпать ямы на грунтовой дороге, чтобы туда хотя бы можно было доехать.

Дорога, кстати, стоит до сих пор. А вот озеро Кагул решительно сошло с дистанции и с каждым годом катастрофически мелеет. В этом сезоне вода отступила настолько, что бывший песчаный берег превратился в непроходимые заросли камыша. Судя по полянам, заросшим травой по пояс, отдыхают здесь разве что местные лягушки.

Какая остается альтернатива? Модные частные бассейны, которые открылись в Рени. Красиво, чисто, цивилизованно… Но цены там такие, что для того, чтобы ребенок плескался всё лето, придется, пожалуй, продать почку.

Поэтому, если у вас есть хоть небольшой участок возле дома, доставайте тазики или корыта и наполняйте их водой. В пластиковых бутылках прокалываем крышки и превращаем их в брызгалки — дешево и сердито.

Чем занять непоседу: лайфхаки из личного опыта

У каждого свои способы занять ребенка. Вот что практикую лично я.

Большая стройка. В ход идет вся мебель, которую ребенок способен хотя бы сдвинуть с места. Из кресел, стульев, подушек и простыней мы каждый день строим самолеты, паровозы, трамваи и дома. На языке науки это называется «развитием пространственного мышления», а по факту — полный разгром квартиры.

Трудотерапия в огороде. Собираем малину и клубнику. Чтобы добраться до яблок, абрикосов, черешни и вишни, ребенок штурмует лестницу (разумеется, под присмотром).

Консервация. Собираем и моем огурцы, петрушку, укроп. Вместе раскладываем по банкам специи и варим маринад. Соседям говорю, что это развитие мелкой моторики и практический счет. На самом деле просто заполняем полки в погребе домашними заготовками.

Во время прогулок собираем гербарий, изучая разные виды деревьев. С чувством собственного достоинства заходим в детскую библиотеку, где берем книги, чтобы читать их перед сном.

Постскриптум: тайный конспект бабушки

Но воспитание — это процесс не в одну сторону. Мой внук интересуется техникой, а я никогда в жизни не отличала «Форд» от «Хюндая». Теперь, чтобы хоть как-то поддерживать интеллектуальную беседу с ребенком, который на прогулке показывает пальцем на каждую машину, мне пришлось завести тайный конспект: я зарисовала все автомобильные эмблемы и аккуратно подписала названия марок — учу наизусть.

Неужели в следующие сезоны, когда интересы ребенка станут взрослее, мне придется выполнять трюки на скейте, рисовать граффити и разбираться в IT-технологиях?

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