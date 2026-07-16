Ключевые моменты:

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины.

За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов.

Новый премьер определил приоритеты правительства.

До назначения он возглавлял правление НАК «Нафтогаз Украины», а ранее руководил «Укрнефтью», «Укртатнефтью» и сетью АЗС WOG.

Сергей Корецкий возглавил правительство Украины

Верховная Рада поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовало 289 народных депутатов, один парламентарий высказался против.

Добавим, что накануне кандидатуру Сергея Корецкого в должность главы правительства внес Президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления в Верховной Раде новоназначенный премьер наметил ключевые приоритеты работы правительства. Среди них подготовка страны к отопительному сезону, поддержка украинского бизнеса, усиление социальной защиты жителей прифронтовых общин, помощь внутренне перемещенным лицам и ветеранам, обеспечение прозрачной работы Кабинета Министров, а также развитие оборонной отрасли.

Принять присягу Сергей Корецкий сможет после того, как Верховная Рада утвердит полный состав нового правительства.

К слову, до назначения на должность премьер-министра Корецкий возглавлял правление НАК «Нефтегаз Украины», куда был назначен в 2025 году. Ранее он руководил компаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта», а также работал генеральным директором сети автозаправочных станций WOG.

Напомним, в Одессе на Дерибасовской состоялась акция в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. Участники акции выразили поддержку бывшему главе Минобороны.