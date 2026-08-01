Ключевые моменты:

Засуха сделала содержание овец значительно дороже.

Небольшие отары почти не приносят прибыли.

Семья Михневых содержит самую большую отару в округе.

Несмотря на трудности, хозяева планируют расширять ферму.

Овцеводство остается важной частью аграрной экономики юга Украины, хотя в последние годы хозяйства все чаще сокращают поголовье из-за климатических изменений и роста расходов. Это подтверждают статистические данные Государственной службы статистики Украины о сокращении численности овец и коз, а также государственные программы поддержки фермерских хозяйств и семейных ферм. На этом фоне история семьи Михневых из Каракурта показывает, почему даже в сложных экономических условиях отдельные хозяева продолжают сохранять традиционное овцеводство и планируют его развивать.

У отца и сына — самая большая отара в этих краях

В бессарабских степях, где более двух столетий назад поселились болгарские переселенцы, овцеводство стало одним из главных занятий местных жителей. Болгары издавна славились как искусные овцеводы. Старожилы вспоминают времена, когда по буджакским степям ходили огромные отары, и почти каждая семья держала овец. Сегодня картина совсем иная: заниматься овцеводством решаются единицы, поэтому поголовье скота становится все меньше.

Георгий Михнев — один из тех, кто не оставил это дело. Вместе с сыном они содержат самую большую отару в Каракурте и соседних селах.

— Я родился и вырос в этом селе. С детства помогал отцу ухаживать за овцами. В нашем хозяйстве было немного скота, а позже мы решили полностью сосредоточиться на овцеводстве. Когда сын вернулся из города в село, начали развивать хозяйство уже серьезно, — рассказывает хозяин.

«Наш род такой. Любим это дело» — овцеводы о своей работе

Сегодня в семейном хозяйстве несколько сотен овец. По словам Георгия, содержать небольшую отару совершенно невыгодно.

— Маленькое хозяйство не приносит дохода. Если уж работать, то нужно держать много скота. Но это большие расходы. Почти все деньги уходят на зерно, сено и оплату труда. Для себя остается немного, — говорит он.

Самым большим вызовом последних лет стала засуха. Из-за нехватки дождей выгорают пастбища, а корма приходится покупать по значительно более высоким ценам. Именно поэтому многие сельские жители отказываются от содержания овец.

Но эта семья не собирается сворачивать хозяйство. Напротив — они планируют его расширять.

— Наш род такой. Мы очень любим это дело. Если будет достаточно кормов и позволят условия, будем увеличивать отару. А если нет — хотя бы сохраним то, что имеем, — говорит Георгий Михнев.

Овцы отпусков не дают

У овцевода нет выходных. Особенно трудно зимой, когда овцы ягнятся и нуждаются в постоянном уходе. Летом немного легче — животные с утра до позднего вечера пасутся на лугах.

За хозяйством ухаживает вся семья. Невестка принимает заказы на молоко, сестра делает брынзу, а Георгий с сыном занимаются скотом. Кроме овец, они держат коров, а молочную продукцию продают местным жителям и доставляют покупателям на дом.

Сегодня ферма Георгия Михнева хорошо известна не только в Каракурте. Сюда часто приезжают семьи с детьми, которые хотят посмотреть на маленьких ягнят, а взрослые заказывают мясо для традиционных болгарских блюд.

Особенно популярной баранина становится накануне Гергьовдня — одного из самых почитаемых праздников у болгар и гагаузов. Традиционным блюдом этого дня считается запеченный в печи ягненок с булгуром.

Необычная помощница — ослица Марта

Рядом с людьми на ферме «работает» и необычная помощница — ослица Марта. Она сопровождает чабана во время выпаса и следит, чтобы он не терял бдительности.

Каждый день отара отправляется на пастбище еще до рассвета. От того, насколько удачно чабан выберет место для выпаса, зависит и количество молока, которое дадут овцы.

— Мы смотрим, где больше травы, там и пасем. Если животные сыты — будет и молоко. А от этого зависит и заработок чабана, — объясняет Георгий Михнев.

Несмотря на все трудности, в Каракурте еще остаются люди, для которых овцеводство — не просто работа. Семья Михневых убеждена: пока есть любовь к своему делу и желание трудиться, древняя традиция бессарабских болгар будет жить.

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