Ключевые моменты:
- Верховная Рада 16 июля утвердила новый состав Кабмина.
- За назначение правительства проголосовали 264 депутата.
- Министров обороны и иностранных дел назначат отдельными решениями.
Кто вошел в состав нового Кабмина
Перед голосованием премьер-министр Сергей Корецкий представил кандидатуры членов нового правительства.
В состав Кабинета министров вошли:
- Денис Шмыгаль – первый вице-премьер-министр, министр энергетики;
- Татьяна Бережная – вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики, министр культуры;
- Всеволод Ченцов – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Виталий Безгин – министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;
- Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
- Андрей Бутенко – министр образования и науки;
- Иван Выговский – министр внутренних дел;
- Тарас Высоцкий – министр аграрной политики и продовольствия;
- Николай Калашник – министр восстановления, инфраструктуры и транспорта;
- Виталий Ким – министр по делам ветеранов;
- Александр Кравченко – министр экономики и окружающей среды;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
- Сергей Марченко – министр финансов;
- Денис Маслов – министр юстиции;
- Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства;
- Оксана Ферчук – министр цифровой трансформации.
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Кого еще предстоит назначить
При этом в новом составе правительства пока остаются вакантными две должности – министра обороны и министра иностранных дел.
Согласно Конституции Украины, кандидатуры на эти посты в Верховную Раду вносит президент, поэтому их назначение проходит отдельным голосованием.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, после утверждения нового Кабинета министров парламент может взять паузу для дополнительных консультаций.
«Далее пауза и консультации по министру обороны. Очень вероятно, сегодня уже ничего не будет по кадровым вопросам», – написал нардеп.
Ранее Железняк также сообщал, что вопрос назначения нового главы Министерства обороны остается открытым. По его информации, обсуждавшийся ранее кандидат – бывший министр внутренних дел Игорь Клименко – якобы отказался возглавить оборонное ведомство. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Напомним, ранее парламент поддержал назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.