Ключевые моменты:

Верховная Рада 16 июля утвердила новый состав Кабмина.

За назначение правительства проголосовали 264 депутата.

Министров обороны и иностранных дел назначат отдельными решениями.

Кто вошел в состав нового Кабмина

Перед голосованием премьер-министр Сергей Корецкий представил кандидатуры членов нового правительства.

В состав Кабинета министров вошли:

Денис Шмыгаль – первый вице-премьер-министр, министр энергетики;

Татьяна Бережная – вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики, министр культуры;

Всеволод Ченцов – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Виталий Безгин – министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;

Андрей Бутенко – министр образования и науки;

Иван Выговский – министр внутренних дел;

Тарас Высоцкий – министр аграрной политики и продовольствия;

Николай Калашник – министр восстановления, инфраструктуры и транспорта;

Виталий Ким – министр по делам ветеранов;

Александр Кравченко – министр экономики и окружающей среды;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения;

Сергей Марченко – министр финансов;

Денис Маслов – министр юстиции;

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства;

Оксана Ферчук – министр цифровой трансформации.

Кого еще предстоит назначить

При этом в новом составе правительства пока остаются вакантными две должности – министра обороны и министра иностранных дел.

Согласно Конституции Украины, кандидатуры на эти посты в Верховную Раду вносит президент, поэтому их назначение проходит отдельным голосованием.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, после утверждения нового Кабинета министров парламент может взять паузу для дополнительных консультаций.

«Далее пауза и консультации по министру обороны. Очень вероятно, сегодня уже ничего не будет по кадровым вопросам», – написал нардеп.

Ранее Железняк также сообщал, что вопрос назначения нового главы Министерства обороны остается открытым. По его информации, обсуждавшийся ранее кандидат – бывший министр внутренних дел Игорь Клименко – якобы отказался возглавить оборонное ведомство. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, ранее парламент поддержал назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.