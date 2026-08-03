Ключевые моменты:

В Бессарабском арбузы продают по 8–10 грн за килограмм

Большую часть урожая вырастили огородники Бессарабской и Буджакской громад

В Одессе цены значительно выше: от 20 грн/кг на Привозе и от 15 грн/кг в супермаркетах

Почему арбузы на юге Одесской области такие дешевые

Этим летом на юге Одесской области сложилась необычная ситуация на рынке бахчевых. В поселке Бессарабское местные арбузы продают по 8–10 гривен за килограмм. По словам журналистки «Одесской жизни» Юлии Валиевой, настолько низких цен местные покупатели не припоминают уже давно.

Сегодня арбузы можно купить практически повсюду: на центральном рынке, в продуктовых магазинах, возле частных домов и просто с автомобилей, которые развозят продукцию по улицам и даже доставляют ее покупателям на дом.

Все бахчевые — местного происхождения. В этом году огородники Бессарабской и Буджакской громад значительно увеличили площади под арбузами. Благоприятная погода и хороший урожай привели к тому, что предложение на рынке оказалось значительно выше спроса.

Из-за избытка продукции продавцы вынуждены конкурировать между собой ценой. Именно поэтому стоимость арбузов снизилась до 8–10 гривен за килограмм, что делает их одними из самых дешевых в Одесской области.

Для сравнения, в Одессе ситуация совсем иная. На рынке «Привоз» арбузы продают как минимум по 20 гривен за килограмм, а в супермаркетах областного центра цены начинаются примерно от 15 гривен за килограмм.

Местные продавцы надеются, что с ростом спроса в разгар августа удастся реализовать большую часть урожая. Пока же покупатели могут приобрести свежие бессарабские арбузы по цене, которая почти вдвое ниже, чем в Одессе.

Ранее мы сообщали, что, по оценкам экспертов, на рынках Одессы уже совсем скоро ожидается снижение цен на арбузы до 30%.

Сейчас же, по данным еженедельного мониторинга «Одесской жизни», стоимость арбузов на Привозе и других рынках Одессы начинается от 20 грн/кг.