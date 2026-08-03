Ключевые моменты:

  • В Бессарабском арбузы продают по 8–10 грн за килограмм
  • Большую часть урожая вырастили огородники Бессарабской и Буджакской громад
  • В Одессе цены значительно выше: от 20 грн/кг на Привозе и от 15 грн/кг в супермаркетах

Почему арбузы на юге Одесской области такие дешевые

Этим летом на юге Одесской области сложилась необычная ситуация на рынке бахчевых. В поселке Бессарабское местные арбузы продают по 8–10 гривен за килограмм. По словам журналистки «Одесской жизни» Юлии Валиевой, настолько низких цен местные покупатели не припоминают уже давно.

Арбузы по 8 грн в Бессарабском
Арбузы по 8 грн в Бессарабском

Сегодня арбузы можно купить практически повсюду: на центральном рынке, в продуктовых магазинах, возле частных домов и просто с автомобилей, которые развозят продукцию по улицам и даже доставляют ее покупателям на дом.

Все бахчевые — местного происхождения. В этом году огородники Бессарабской и Буджакской громад значительно увеличили площади под арбузами. Благоприятная погода и хороший урожай привели к тому, что предложение на рынке оказалось значительно выше спроса.

Из-за избытка продукции продавцы вынуждены конкурировать между собой ценой. Именно поэтому стоимость арбузов снизилась до 8–10 гривен за килограмм, что делает их одними из самых дешевых в Одесской области.

Для сравнения, в Одессе ситуация совсем иная. На рынке «Привоз» арбузы продают как минимум по 20 гривен за килограмм, а в супермаркетах областного центра цены начинаются примерно от 15 гривен за килограмм.

Местные продавцы надеются, что с ростом спроса в разгар августа удастся реализовать большую часть урожая. Пока же покупатели могут приобрести свежие бессарабские арбузы по цене, которая почти вдвое ниже, чем в Одессе.

Ранее мы сообщали, что, по оценкам экспертов, на рынках Одессы уже совсем скоро ожидается снижение цен на арбузы до 30%.

Сейчас же, по данным еженедельного мониторинга «Одесской жизни», стоимость арбузов на Привозе и других рынках Одессы начинается от 20 грн/кг.

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