Ключевые моменты:

Верховная Рада 14 июля поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко.

Вместе с премьером в отставку идет весь Кабинет Министров.

Временно обязанности премьер-министра будет выполнять первый вице-премьер Денис Шмигаль.

363 дня в должности

Верховная Рада 14 июля поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания парламента. К слову, Юлия Свириденко возглавляла правительство 363 дня.

После отставки главы правительства свои полномочия также слагают все члены Кабинета Министров. До формирования нового состава правительства они продолжат работать в статусе исполняющих обязанности.

Добавим, что временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на первого вице-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Перед рассмотрением вопроса в Верховной Раде Юлия Свириденко выступила перед народными депутатами, подведя итоги работы правительства.

Она отметила, что за время ее пребывания в должности Украина получила 90 млрд евро кредитной поддержки от Европейского Союза, а также был начат процесс открытия переговорных кластеров по вступлению страны в ЕС.

Отдельно Свириденко подчеркнула, что одним из ключевых вызовов правительству остается подготовка к прохождению зимы в условиях российских атак. По ее словам, для этого были утверждены планы устойчивости для всех реализуемых регионов Украины. Также она отметила важность промышленной политики, которую правительство развивало в течение года.

Читайте также: Близок ли конец войны? Прогнозы аналитиков и заявления политиков