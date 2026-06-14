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Президент Владимир Зеленский подписал закон №4699-IX об изменениях в применении Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Русский язык исключен из перечня языков, на которые распространяются положения Хартии в Украине.

В Верховной Раде объясняют, что это решение направлено на укрепление украинского языкового пространства и устранение влияния российской имперской политики.

Власть отмечает: язык государства-агрессора не может пользоваться механизмами международной защиты, созданными для языков коренных народов и нацменьшинств.

Что изменил новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4699-IX, которым русский язык исключен из перечня языков, в отношении которых Украина обязана применять положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, это решение является важным шагом для укрепления украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств Украины. Он отметил, что русский язык изъят из перечня языков, к которым применяются положения Хартии. Он добавил, что язык государства-агрессора не может использовать механизмы защиты, созданные для поддержки языков коренных народов и национальных меньшинств.

В то же время в Украине, по его словам, уважают языковое и культурное разнообразие, однако это решение призвано сделать невозможным дальнейшее влияние российской имперской политики. Стефанчук подчеркнул, что речь идет о вопросах достоинства, справедливости и языковой безопасности государства.

Добавим, что закон №4699-IX оставался без подписи президента более полугода: Верховная Рада приняла его в начале декабря 2025 после длительной обработки. Документ предусматривает уточнение перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков, а также исключение из соответствующего перечня русского и так называемого «молдавского» языка.

Сама Европейская хартия региональных или миноритарных языков направлена ​​на защиту языков, находящихся под угрозой исчезновения или имеющих ограниченное использование. Каждое государство, присоединяющееся к Хартии, самостоятельно определяет список таких языков.

Напомним, что «Одесская жизнь» писала об умышленно искаженном переводе Европейской хартии региональных или миноритарных языков, принятом в 2003 году.

Эта манипуляция позволила русскому языку получить в украинском законодательстве особый статус «защищенной», несмотря на то, что она никогда не находилась под угрозой исчезновения. Законопроект №14120 должен наконец-то исправить большую юридическую манипуляцию, которая тянется еще со времен президента Кучмы. Речь идет об искаженном переводе Европейской Хартии, из-за которого русский язык до сих пор имеет в Украине особый статус защиты.