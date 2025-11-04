Ключевые моменты:

В каждой школе выберут школьного омбудсмена — ученика, который будет следить за соблюдением прав детей и помогать решать конфликты.

Школьные омбудсмены помогут предотвращать буллинг, дискриминацию и другие нарушения, создавая атмосферу доверия и взаимопонимания.

Проект «Школьный омбудсмен» в Одесской области

С этого учебного года в школах Одесской области начинает действовать проект «Школьный омбудсмен». Его цель — сделать школьную жизнь безопаснее и доброжелательнее.

Школьный омбудсмен — это ученик, которого выбирают голосованием среди сверстников. Он проходит специальное обучение и становится посредником между детьми, учителями и администрацией. К нему можно обратиться за помощью или советом, если возникают конфликты, непонимание или давление со стороны других учеников.

Руководитель департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак отметил, что проект — это проявление доверия к молодому поколению и признание их права быть услышанными.

«Мы не просто внедряем модель — мы формируем поколение, которое знает свои права и умеет их защищать», — подчеркнул он.

Проект реализуется по инициативе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и при поддержке Одесской ОВА. Его основная задача — предупреждение буллинга, дискриминации и любых нарушений прав учеников.

Вскоре в каждой школе региона появится тот, кто сможет сказать: «Я рядом. Я слышу. Я помогу».

Как сообщалось, на днях в одном из одесских лицеев восьмиклассница набросилась с кулаками на свою однокласснимцу прямо во время урока. В отношении матери зачинщицы драки полицейские составили административный протокол.

