Ключевые моменты:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Силы обороны уничтожили 92 беспилотника, зафиксированы попадания на 14 локациях.

Под ударом — Одесская и Днепропетровская области, есть жертвы и пострадавшие.

Украинские спецподразделения продолжают операцию против оккупантов в Покровске.

За сутки произошло 163 боевых столкновения, противник активно использует авиацию и артиллерию.

Массированная атака 4 ноября

По данным Воздушных сил, российская армия атаковала страну баллистическими и зенитными ракетами, а также более чем сотней ударных дронов. Из 130 беспилотников 92 удалось сбить, но удары ракет и более 30 дронов пришлись по 14 локациям.

Этой ночью под удар снова попала Одесская область. Враг дважды атаковал регион дронами, цели — портовая и энергетическая инфраструктура. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения.

Днепропетровская область также пережила тяжелую ночь. В Николаевской общине Синельниковского района в результате ракетного и дронового удара погибла 65-летняя женщина. Восемь человек пострадали, среди них — 5-летняя девочка в тяжелом состоянии и 15-летний подросток, который проходит амбулаторное лечение.

Обстановка на фронте 4 ноября: бои и потери врага

В Покровске продолжаются ожесточенные сражения. Как сообщили в Главном управлении разведки, подразделение спецназначения Тимура продолжает операцию против российских оккупантов.

После успешной десантной операции украинские спецназовцы закрепились на определённых рубежах и обеспечили наземный коридор для подхода дополнительных подразделений ГУР. Сейчас продолжаются интенсивные бои за удержание позиций и ликвидацию попыток врага прорваться вглубь обороны. В операции задействованы также другие спецподразделения ГУР, работающие в тесном взаимодействии с другими компонентами Сил безопасности и обороны Украины.

В ведомстве отметили, что бои направлены на недопущение расширения огневого воздействия врага, а подробности операции пока не разглашаются.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения. Враг выпустил 11 ракет, 75 авиационных ударов и более 4,5 тысяч артиллерийских обстрелов, включая 111 из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация и артиллерия ответным огнем поразили четыре района сосредоточения врага, пункт управления беспилотниками и пять артиллерийских систем. Потери противника за сутки — около 840 человек, пять танков, 42 артсистемы, 425 дронов и почти сотня единиц техники.