Ключевые моменты:

  • 7-летняя Милана Дулогло из Одессы установила рекорд Украины по приседаниям.
  • Через 38 минут без остановок выполнила 1177 полных приседаний.
  • Тренер – отец Руслан Дулогло.

За 38 минут без остановок — 1177 полных приседаний

В Одессе зафиксирован новый национальный рекорд. Семилетняя маленькая одесситка Милана Дулогло выполнила приседания с феноменальной скоростью. Девочка за 38 минут без перерыва девочка сделала 1177 полных приседаний. К слову, камера едва успевала за ее движениями, словно пытаясь поймать порыв ветра. Тренером юной спортсменки является отец Руслан Дулогло.

«Нам показалось, что энергия этого ребенка безгранична: после завершения подсчета Милане вдруг захотелось продолжать. Иногда настоящая мощь кроется в самых маленьких героях», — подчеркнула руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Также читайте:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме