За 38 минут без остановок — 1177 полных приседаний
В Одессе зафиксирован новый национальный рекорд. Семилетняя маленькая одесситка Милана Дулогло выполнила приседания с феноменальной скоростью. Девочка за 38 минут без перерыва девочка сделала 1177 полных приседаний. К слову, камера едва успевала за ее движениями, словно пытаясь поймать порыв ветра. Тренером юной спортсменки является отец Руслан Дулогло.
«Нам показалось, что энергия этого ребенка безгранична: после завершения подсчета Милане вдруг захотелось продолжать. Иногда настоящая мощь кроется в самых маленьких героях», — подчеркнула руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
