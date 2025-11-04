Ключевые моменты:

В ночь на 4 ноября российские дроны атаковали Одесскую область.

Удары пришлись по гражданским портовым и энергетическим объектам.

Возникли пожары, повреждены здания, оборудование и дороги.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Массированная атака дронов на Одесскую область: повреждены порты и энергетика

Одесская область этой ночью снова стала мишенью ночной атаки дронов. По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, враг запустил по региону две волны беспилотников.

Силы противовоздушной обороны сработали эффективно — большинство целей уничтожены ещё в воздухе. Однако некоторые дроны все же достигли цели: зафиксированы попадания в объекты портовой и энергетической инфраструктуры.

От ударов пострадали производственные сооружения и дорожное покрытие, возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания и предотвратили их распространение.

По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

По данным мониторинговых каналов и райадминистрации, основной удар 4 ноября пришелся на Измаильщина.

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, в результате атаки сильнопострадал объект энергетики: повреждения значительные, ремонт потребует времени. Специалисты начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей.

Напомним, вночь на 2 ноября, вооруженные силы РФ атаковали дронами автостоянку в Измаильском районе. В результате ударов произошло возгорание пяти грузовых автомобилей, погибли два человека, еще трое пострадали.