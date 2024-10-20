В Одесской области в укрытии жестоко избили подростка (видео 18+)

По информации областного управления полиции, в сеть попала видеозапись конфликта между подростками 17 и 16 лет. Полицейские обнаружили ее во время мониторинга социальных сетей и сообщили об этом родителям и попечителям юношей.

Конфликт произошел еще 11 октября. По информации СМИ, это случилось во время воздушной тревоги в укрытии Северного профессионального колледжа в Саврани. Участники инцидента учатся в этом учебном заведении и проживают в общежитии для сирот и иногородних.

На видео старший подросток оскорбляет и бьет руками и ногами по туловищу и голове парня, не оказывающего ему сопротивления.

Что стало причиной конфликта, неясно. По версии правоохранителей, он возник «на почве неприязненных отношений» между ребятами. А судя по видео, агрессор обвиняет жертву в клевете и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Стоит отметить, что несмотря на то, что по правилам во время тревоги с учащимися в укрытии должны находиться и взрослые, никого из педагогов в момент драки рядом не было.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости и на нем присутствует ненормативная лексика:

В полиции сообщают, что мать избитого подростка написала заявление в полицию о привлечении обидчика ее сына к ответственности.

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По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины которая предусматривает ответственность за умышленное легкое телесное повреждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точный характер и степень тяжести телесных повреждений, которые получил 16-летний потерпевший.

Досудебное расследование продолжается, сообщили в полиции.

По данным издания «Думская», официальным опекуном агрессивного подростка по имени Александр является директор Северного профессионального колледжа Ярослава Жирун, муж которой исполняет обязанности поселкового головы Саврани.

Пострадавшего парня доставили в больницу после инцидента только на следующий день, после чего родители забрали его домой.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 18 октября в пригороде Одессы застрелили бизнесмена Геннадия Бейбутяна. Он возглавлял ряд автотранспортных компаний, дачный кооператив «Лагуна» и общественное формирование по охране порядка «Подраздел Содействия Правоохранительным Органам». Это формирование совместно с полицией патрулирует город и совместно с ТЦК проводит рейды и «бусификацию» военнообязанных на улицах и других общественных местах.

Фото иллюстративное