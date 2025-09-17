Ключевые моменты:

Сегодня, 17 сентября, в лицее Пивденного подросток случайно распылил слезоточивый газ. Пострадали 11 детей;

Полиция изъяла баллончик и начала расследование по статье «хулиганство».

По информации правоохранителей, в результате происшедшего сегодня, 17 сентября, инцидента пострадали 11 детей.

«Предварительно установлено, что 14-летний ученик, находясь в туалете, случайно нажал на газовый баллончик, который носил в кармане. Вещество распространилось в класс, в котором находились 23 семиклассника», – говорится в сообщении полиции.

Детей немедленно вывели на свежий воздух. Шестерых доставили в больницу для осмотра и оказания помощи. Сейчас в больнице под наблюдением врачей остались двое лицеистов с предварительным диагнозом – ингаляционное отравление неизвестным веществом. Остальных отпустили домой.

Полицейские изъяли у подростка газовый баллончик, который якобы купил ему отец для его самозащиты.

Позже в полиции уточнили, что по данному факту начато расследование по статье «хулиганство».

Читайте также: В Одесской области эвакуировали школу из-за шутки учеников.