Ключевые моменты:

  • Сегодня утром в Черноморске двое детей отравились угарным газом.
  • Причиной стало использование электрогенератора.
  • Пострадавшие госпитализированы, угрозы жизни нет.
  • В ГСЧС призывают соблюдать правила безопасности во время отключений света.

По информации спасателей, пострадали дети 2012 года рождения. Их госпитализировали.

Сейчас угрозы из жизни нет.

Читайте также: Известная одесская волонтерка Екатерина Ножевникова едва не погибла – что произошло

В ГСЧС напомнили, что в условиях длительных отключений электроэнергии необходимо строго соблюдать правила безопасности при использовании генераторов и других альтернативных источников питания, поскольку нарушение этих правил может привести к тяжелым последствиям.

Как сообщалось ранее, в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района отравились угарным газом мужчина и подросток.

Вы также можете узнать: Опасные генераторы: какие скрытые угрозы для вашего здоровья они несут.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме