- Сегодня утром в Черноморске двое детей отравились угарным газом.
- Причиной стало использование электрогенератора.
- Пострадавшие госпитализированы, угрозы жизни нет.
- В ГСЧС призывают соблюдать правила безопасности во время отключений света.
По информации спасателей, пострадали дети 2012 года рождения. Их госпитализировали.
Сейчас угрозы из жизни нет.
В ГСЧС напомнили, что в условиях длительных отключений электроэнергии необходимо строго соблюдать правила безопасности при использовании генераторов и других альтернативных источников питания, поскольку нарушение этих правил может привести к тяжелым последствиям.
Как сообщалось ранее, в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района отравились угарным газом мужчина и подросток.
