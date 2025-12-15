Ключевые моменты:

Сегодня утром в Черноморске двое детей отравились угарным газом.

Причиной стало использование электрогенератора.

Пострадавшие госпитализированы, угрозы жизни нет.

В ГСЧС призывают соблюдать правила безопасности во время отключений света.

По информации спасателей, пострадали дети 2012 года рождения. Их госпитализировали.

Сейчас угрозы из жизни нет.

В ГСЧС напомнили, что в условиях длительных отключений электроэнергии необходимо строго соблюдать правила безопасности при использовании генераторов и других альтернативных источников питания, поскольку нарушение этих правил может привести к тяжелым последствиям.

Как сообщалось ранее, в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района отравились угарным газом мужчина и подросток.

