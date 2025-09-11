Ключевые моменты:

В Одессу привезут рукописную копию афонской иконы Божьей Матери Арсаниотиса, подаренную монахами в знак уважения к Украине и ее защитникам;

Передача иконы состоится 14 сентября в Кафедральном соборе Рождества Христова ПЦУ;

Приглашаются верующие, ветераны, военные, их семьи и волонтеры для молитвы и поклонения святыне.

Как сообщили в Одесской епархии Православной церкви Украины, передача этой иконы состоится в воскресенье, 14 сентября, в Кафедральном соборе Рождества Христова ПЦУ (ул. Пастера, 5) после окончания Божественной литургии в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Начало богослужения – в 09:00, ориентировочное время передачи иконы – в 10:30.

«Приглашаем верующих, ветеранов, действующих военнослужащих и членов их семей, семей погибших, пропавших без вести, пленных воинов, капелланов, волонтеров и гостей и жителей города на богослужение, где вы сможете помолиться и поклониться иконе, которая обладает свойствами душевного и телесного исцеления», – сообщают в епархии.

