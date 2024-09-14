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Что отмечает церковь 14 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 14 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 14 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

14 сентября у православных верующих Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Что это за день

Это один из важнейших двунадесятых праздников в христианском календаре, который символизирует духовную победу и надежду на спасение. Это событие посвящено обретению и вознесению креста, на котором был распят Иисус Христос, и отмечает не только сам факт обретения святыни, но и глубокий духовный смысл жертвы Спасителя. Празднование напоминает верующим о торжестве веры, победе добра над злом и возрождении жизни через самопожертвование Христа.

История праздника восходит к IV веку, когда святая Елена, мать императора Константина Великого, нашла крест в Иерусалиме. Позже, в VII веке, крест был возвращен в Иерусалим после победы императора Ираклия над персами. Воздвижение Креста Господня подчеркивает важность почитания этой реликвии и духовной силы, которую она несет. Верующие посещают храмы для участия в богослужениях, где происходит торжественное вознесение креста, символизирующее возрождение веры и надежды.

Что нельзя делать 14 сентября

  • Не следует давать деньги в долг — начнутся финансовые проблемы.
  • Нельзя планировать важные дела — они закончатся без результата.
  • Запрещается ругаться и ссориться.

Народные приметы 14 сентября

  • смотрели, какой сегодня день: птицы улетели на юг — ждите сильный мороз;
  • резко похолодало — весна придет рано;
  • утром заморозок — к ранней зиме;
  • журавли только летят в теплые края и сильно кричат — к теплой осени.

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