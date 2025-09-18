Об этом на своей странице в соцсетях сообщила местная жительница Анжела Сырбу.

Ключевые моменты:

Прощание состоялось 17 сентября у закрытых ворот храма после отказа настоятеля провести службу внутри.

Другой священник ПЦУ осудил действия коллеги, подчеркнув, что храм принадлежит общине, а не одному человеку.

Детали конфликта

Флавий Лянка родился в Молдове, но с началом полномасштабной войны решил воевать за Украину. До этого он успел послужить во французском легионе. В 2023 году во время боев в Запорожской области молодой воин пропал без вести, а позже стало известно о его гибели.

Односельчане хотели провести заупокойную службу в храме, однако настоятель протоиерей Григорий Тику не разрешил это сделать. Людям пришлось отпевать Героя прямо у закрытых ворот церкви.

«Разве так трудно было открыть церковь для службы по погибшему защитнику?», — написала в своем посте женщина.

