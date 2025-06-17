Ключевые моменты:

В Одессе обломки вражеского беспилотника повредили Собор Рождества Христова ПЦУ;

Что рассказал нашему корреспонденту настоятель храма отец Андрей;

Прихожане храма убирали ужасные последствия атаки и молились.

Одесса снова ощутила боль от российской агрессии.

Среди ран Одессы – Собор Рождества Христова ПЦУ. Обломки беспилотника, который врезался в дерево недалеко от здания, уже убраны специалистами… А вот разрушения…

Окна воскресной школы, выходящие во внутренний двор, выбиты, двери разрушены, а одна стена даже сместилась. На потолке храма повреждены росписи, а куски штукатурки обвалились. Часть окон уже закрыта OSB-плитами, но храм нуждается в срочном восстановлении.

Настоятель храма отец Андрей делится переживаниями:

– Сегодня утром мы все пережили в Одессе, как и каждую ночь переживаем подобные трагедии, когда нас российские войска бомбят, не дают нам спокойно жить, а также уничтожают нашу инфраструктуру, наши храмы. Сегодня утром около шести часов прогремел взрыв, возможно, он направлялся на нас… Рядом с нашим храмом стояло дерево, возможно, оно нас спасло. Взрывной волной нам нанесло повреждения, которые мы видим на стенах и потолке; они также есть и в воскресной школе, там много разрушений, ни одного целого окна не осталось.

Отец Андрей выражает возмущение:

– Вот такой «русский мир» хотят принести и нам в Одессу. И очень жаль, что в 21-м веке мы видим, как Россия атакует… Она атакует людей, места, где живет мирное население, инфраструктуру, разрушает храмы. Все это для того, чтобы мы их боялись. Но я хочу сказать, что украинцы – несгибаемый народ.

Отец Андрей также отметил контраст между вероисповеданием и действиями врага:

– Мы верующий народ, и мы сегодня иногда не понимаем, когда наблюдаем, как та страна тоже называет себя верующей. Они нарушили уже столько заповедей!.. Поэтому нам, украинцам, надо надеяться, верить в Бога, надеяться на наших воинов, верить в них и поддерживать, помогать.

Отец Андрей рассказывает, что первое, что сделали верующие, придя в храм, – это уборка, в первую очередь стекла. Люди убирали ужасные последствия атаки и молились.

Слава Богу, все остались живы. Пострадал только сам храм…

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